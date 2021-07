Vídeo: Mujeres caen al "vacío" tras balancearse en columpio de Rusia

RUSIA.- Dos mujeres sufrieron un gran susto, pues cayeron al vacío tras subirse a un columpio en las orillas del Cañón de Sulak, en Daguestán, Rusia.

En un vídeo que se viralizó en internet se ve a alguien empujar el columpio mientras los presentes disfrutan de la vista. Sin embargo, en un momento, una de las cadenas cede ante el peso y las mujeres caen.

De acuerdo con medios locales de Daguestán, ambas sufrieron heridas leves, pues las personas en el lugar agilizaron las labores de rescate.

Por su parte, Republic World informó que la policía inició las investigaciones y que las jóvenes tuvieron suerte de aterrizar en una plataforma de madera que se encuentra unos metros debajo del acantilado.

Police are looking into this idiotic attraction at the Sulak Canyon in Dagestan after two women nearly fell into it. Miraculously, they weren’t injured after this. https://t.co/STmd8kTCbS pic.twitter.com/kCLzPlAwPm