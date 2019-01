Vídeo: Niña se entrega a la policía mientras arrestaban a sus padres

EE.UU.- Un vídeo en el que una niña se “entrega” a la policía se volvió viral en redes sociales. Las imágenes muestran como los agentes arrestan al padre de la menor, mientras apuntaban con sus armas al automóvil en el que viajaban.

Durante el arresto, la menor, sin zapatos y con los brazos arriba, abandona el vehículo y se entrega a los agentes.

“Ella está tratando de salir pero no puede porque es pequeña. Ella está fuera. Oh, está levantando sus manos. Dios mío, mira eso. Oh Dios mío”, se escucha en la narración que dos testigos captaron en el lugar de los hechos y que subieron a Facebook.