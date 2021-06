Vídeo: Oficial hace volcar el auto de una mujer embarazada

ESTADOS UNIDOS.- Janice Harper, acusada de conducir a exceso de velocidad, aseguró que intentó detenerse en julio pasado cuando la policía estatal realizó una peligrosa maniobra para poner fin a la persecución.

El vídeo de la mujer, la muestra moviéndose hacia el carril derecho y encendiendo sus luces de emergencias. Posteriormente, el policía causa una aparatosa volcadura.

"¿Por qué no te detuviste?”, le pregunta el policía de Arkansas, Rodney Dunn mientras Harper lucha por salir de su vehículo.

"¡Porque no sentía que fuera segura!"”, responde.

Harper estaba embarazada y presentó una demanda contra Dunn y otros funcionarios de la Policía Estatal de Arkansas. Tras la volcadura pudo perder a su bebé, explicó su abogado.

A cop flipped over a pregnant woman's car because she didn't pull over quick enough.



Not only is what she did not wrong, it's what you're supposed to do: turning on hazards to indicate you're complying and pulling over at the next safe place to do so...



This man is still a cop. pic.twitter.com/kvNEeEmdf6