Vídeo: Policía tira al piso a estudiante y la deja inconsciente en EE.UU.

MÉXICO.- Estudiantes difundieron videos que muestran a un oficial azotar a una estudiante afroestadounidense contra el suelo, en una acción que al parecer dejó a la joven inconsciente.

Jóvenes de la Secundaria Liberty, en el condado de Osceola, en Florida, Estados Unidos, grabaron el momento en que un oficial de la institución arroja a la estudiante contra el suelo, en un pasillo escolar.

This is a black teenage girl at liberty high school in Osceola county being slammed into the concrete by a grown ass white male police officer.



YOU CAN NOT REFORM THIS!



WE SAID ABOLISH THE POLICE, AND WE MEANT IT!



FUCK 12 pic.twitter.com/mutzkZnrSd