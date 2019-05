Por seguidores, “influencer” destroza estatua de 200 años (vídeo)

Julia Skonska, de 17 años de edad, es una modelo con más de 5,900 seguidores en Instagram. Su vídeo en el que aparece martillando la nariz de una escultura de 200 años le dio aún más popularidad, sin embargo podría ir a prisión.

La joven aparece riendo ante la cámara en el Swiss Valley Park en Varsovia, Polonia. Medios como Metro.co.uk. dijeron que el vídeo fue una broma para conseguir más seguidores en sus redes sociales.

Los seguidores de Slonska se enojaron al ver su acto vandálico, y ella tuvo que pedir perdón por los daños causados.

“Lo que sucedió no debería haber tenido lugar en absoluto. En serio, lamento haberlo hecho. Soy tan estúpida. No diré lo que me impulsó, por qué lo hice, porque es más un asunto privado, pero realmente quería disculparme con todos”, compartió la joven.