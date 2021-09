VÍDEO: Presentador pide no tener miedo mientras talibanes lo rodean

"No tengan miedo", dijo el presentador de televisión rodeado de talibanes

Con el fin de la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán, crecen las dudas sobre cómo gobernarán los talibanes que se hicieron del control del país el pasado 15 de agosto. Una transmisión donde aparecen hombres armados mientras el presentador dice a los televidentes: "No tengan miedo", generó preocupación y temor.

La transmisión, en una cadena de televisión afgana, ocurrió el fin de semana y una activista iraní, Masih Alinejad, la difundió en Twitter.

"Esto es surreal. Militantes del Talibán posan armados detrás de este presentador de televisión visiblemente petrificado y haciéndolo decir que el pueblo de #Afganistán no debería tener miedo del Emirato Islámico", señala Alinejad.

This is surreal. Taliban militants are posing behind this visibly petrified TV host with guns and making him to say that people of #Afghanistan shouldn’t be scared of the Islamic Emirate. Taliban itself is synonymous with fear in the minds of millions. This is just another proof. pic.twitter.com/3lIAdhWC4Q