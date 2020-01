Vídeo revela cómo impactó el misil iraní al avión ucraniano

Un vídeo publicado por New York Times (NYT) mostraría el momento en que un misil iraní impacta contra el avión ucraniano que se desplomó a 28 kilómetros del aeropuerto de Teherán.

El rotativo asegura que confirmó la autenticidad del vídeo y el avión sería el mismo que cobró la vida de 176 personas; entre ellas 63 canadienses, aumentando las tensiones entre el conflicto entre Irán y Estados Unidos.

De acuerdo con la publicación de NYT, el clip fue grabado en cerca de la comunidad de Parand, una ruta que suele ser utilizada por la aerolínea cuyo avión fue impactado por el misil. El material capta el momento del impacto, el cual se escucha de fondo. Sin embargo, se puede ver que el avión no se incendió.

Exclusive: Video verified by The New York Times shows a Ukrainian airliner being hit over Tehran on Wednesday https://t.co/brU9ZRmRX9