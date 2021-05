Sujetos arrojan cadáver de fallecido por Covid al río; los arrestaron (vídeo)

INDIA.- Dos hombres fueron arrestados en India luego de que se viralizó el vídeo en el que arrojan al río a un paciente que falleció por Covid.

Los culpables, identificados por la policía como Sanjay Kumar y Manoj Kumar, fueron acusados ​​luego de que un transeúnte publicó un vídeo del acto, informó India Today .

Las imágenes muestran a los dos hombres bajo la lluvia, uno de ellos con un traje protector, en un puente en la región de Kotwali en Balrampur, preparándose para arrojar el cuerpo al río Rapti.

U.P: BODY OF A COVID PATIENT THROWN IN RIVER



2 men are seen tinkering the body placed on the edge of a bridge over river Rapti. Patient was admitted to hospital on May 25 & died three days later. The body was handed over to his relatives who dumped it in the river. @AlokReporter pic.twitter.com/3e0MfqT8yj