Vídeo: Traficantes arrojan a niñas migrantes desde muro con EE.UU.

SANTA TERESA. — Dos niñas ecuatorianas fueron abandonadas por traficantes que las dejaron caer desde la parte superior de una valla que separa a México de Estados Unidos, de acuerdo con un video difundido el miércoles por las autoridades estadounidenses.

Las niñas, una de 3 años y su hermana de 5, resultaron ilesas, pero funcionarios de la Patrulla Fronteriza describieron el incidente como desolador.

El incidente ocurrió en momentos en que el gobierno del presidente Joe Biden atraviesa problemas para encontrar espacio para albergar a los varios cientos de niños y adolescentes que ingresan diariamente en el país de manera ilegal. En algunos casos, los padres a los que se les negó la entrada a Estados Unidos han enviado a sus hijos solos a través de la frontera, con la esperanza de que eventualmente sean entregados a sus familiares. Como resultado, las instalaciones de detención están llenas y el gobierno intenta encontrar más opciones de albergue temporal.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1