Vídeo: médico suelta por error a recién nacida y se golpea la cabeza

EE.UU.- Una madre de Arizona busca justicia, a través de un vídeo que compartió en redes sociales, denunció lo que le pasó a su hija recién nacida. En las imágenes que pueden herir sensibilidades, se observa como la bebé cae de las manos del médico. Actualmente la publicación la han compartido miles de veces y acumula más de dos millones de visitas.

Una hemorragia cerebral

Morgan, una de sus mellizas, cayó de los brazos del médico que la sostenía en el Chandler Regional Medical Center de Arizona. Con el impacto, su cabeza se golpeó contra una mesa y ahora tiene una pequeña hemorragia cerebral, aunque todavía no está confirmado que el descuido la haya causado.

“Mi hija Morgan se cayó de cabeza debido a la negligencia del personal. Nunca se me notificó que se había caído ni que se le habían hecho pruebas posteriores. Me gustaría evitar que esto le ocurra a otros niños que nacen en este hospital”, escribió la madre con el vídeo.

¿Por qué decidió publicarlo?

La mujer explicó que como no obtuvieron una disculpa por parte del hospital o justificación de los hechos, tomaron la decisión de compartir el vídeo en Facebook. Las imágenes se volvieron “virales”.

Por su parte, el hospital evitó declarar por “las leyes de privacidad del paciente y una solicitud de la familia de no divulgar información”, aunque enfatizó que el equipo médico; “se toma este asunto muy en serio y está trabajando para llevar a cabo una revisión exhaustiva”.

Asimismo, la madre explicó que su hija “tiene una hemorragia de grado 1 en el lado izquierdo de su cerebro y no estoy segura de si eso se debió a su caída o a su bajo peso al nacer. No me enteré de que esta prueba se había hecho y de sus resultados hasta el pasado sábado”, finalizó.

El vídeo lo grabó el padre de la bebé, quien quería documentar todo el nacimiento.

