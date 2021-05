Vídeo: Vecino evita que niña caiga desde sexto piso en China

HUNAN.- Un hombre de la provincia de Hunan arriesgó su vida para salvar a una niña que estaba colgando de una ventana en un edificio de seis pisos.

El incidente ocurrió luego de que los papás dejaron a la niña sola brevemente en la habitación. La menor subió al respaldo del sofá, perdió el equilibrio y una parte de su cuerpo se fue por la ventana.

This heroic neighbour held up a toddler hanging partially out of a window outside the 6th storey of a building. pic.twitter.com/IXuuWqwCP2