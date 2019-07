VÍDEO: Vecinos atrapan a niño de tres años mientras caía de edificio

CHINA.- Un vídeo se volvió viral en redes sociales y muestra el momento en el que unos vecinos utilizan una tela para salvar a un niño de tres años, que caía desde el balcón de un departamento.

De acuerdo con Daily China, el incidente ocurrió en la ciudad de Chongqing, El niño estaba solo en su casa y acababa de despertar de su siesta, así que empezó a buscar a sus familiares, pero no los encontró. El menor se acercó demasiado al balcón y resbaló.

Los vecinos del edificio notaron la situación, se unieron y llevaron una tela para amortiguar su caída. Con dificultad, el pequeño se sostuvo hasta que finalmente cayó. No sufrió lesiones gracias a las rápidas acciones de los pobladores.

Never leave your child home alone! Toddler who climbed out of high-rise building balcony was luckily caught by neighbors with a blanket pic.twitter.com/IPvUlKz1km