Vídeo viral: Policía se niega a desalojar familias "porque es injusto"

COLOMBIA.- Un policía conmovió en redes sociales luego de que se negó a participar en el desalojo de un grupo de familias en Río Pance, Colombia.

El oficial les dijo a los residentes que le parece totalmente injusto hacer el desalojo en plena pandemia y que se negaba a realizar estos actos. Ángel Zúñiga, como se identificó el policía, también comentó que aceptaba las repercusiones de su decisión.

“Sé que me van a trasladar lejos, lo sé, pero esto es algo injusto. No les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena”, afirma el oficial con la voz entrecortada.