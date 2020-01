VÍDEO: Wuhan, una ciudad fantasma por el coronavirus

Wuhan, la ciudad china señalada como epicentro de la propagación del coronavirus, es hoy una urbe fantasma; luego de que el pasado 22 de enero se declarara en cuarentena.

La medida aplicada por las autoridades sanitarias llega durante las vacaciones del Año Nuevo Chino, que tuvieron que extenderse al 3 de febrero próximo, a fin de que las autoridades tuvieran más tiempo para aplacar la contingencia por esta enfermedad.

A través de redes sociales circulan vídeos de tomas aéreas que muestran a la ciudad vacía, pues son muy pocos los que se arriesgan a salir a la calle por el miedo a infectarse del coronavirus, que a la fecha ya cobró la vida de más de 170 personas en China.

#Wuhan "The Ghost City"... #China

I do not know what gives more panic ... the #coronavirus ... or to see the deserted streets in a city of 11 million inhabitants!🤔🧐🧐🤔😱😱 pic.twitter.com/3XodDQcvfs