Vídeos: Así fue la operación contra al-Baghdadi, el líder terrorista

WASHINGTON.- El Pentágono divulgó un vídeo recientemente desclasificado de la exitosa operación de las fuerzas especiales de Estados Unidos contra el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, en Siria.

El vídeo del dron

El vídeo de un dron muestra a los militares estadounidenses acercándose a la propiedad de al-Baghdadi disparando armas pequeñas desde múltiples lugares mientras los helicópteros se acercaban al complejo, destacó la cadena CNN.

"…at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

– Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

También muestra los ataques aéreos llevados a cabo por aviones de combate estadounidenses F-15 y aviones no tripulados Reaper MQ-9 que bombardean el sitio una vez que fue despejado.

No confirman la versión de Donald Trump

El comandante del Comando Central de Estados Unidos, el general Frank McKenzie, dijo que no podía confirmar que al-Baghdadi estaba “lloriqueando y gimiendo” en sus momentos finales, como afirmó el domingo el presidente Donald Trump en su discurso televisado.

Señaló que el líder terrorista “se metió en un agujero con dos niños pequeños y se inmoló mientras su gente se quedaba en el suelo. Para que pueda deducir qué tipo de persona se basa en esa actividad”, citó CNN.

Agregó que el ADN utilizado para confirmar la identidad de al-Baghdadi provenía de muestras recolectadas durante su detención anterior en el Campamento Bucca en Irak.

"After Baghdadi's murder-suicide, our assault force cleared significant debris from the tunnel and secured Baghdadi's remains for DNA identity confirmation…"

– Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/fNLtXcOMG4 — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

McKenzie reveló que las fuerzas de operaciones especiales que llevaron a cabo la incursión fueron preparadas previamente en Siria, noticia que surge después de que el presidente Trump ordenó que la mayoría de las tropas estadounidenses salieran del país.

La retirada de las fuerzas estadounidenses de Siria -indicó- no era un “factor limitante” en la operación, y que no tenía nada que ver con el momento, que se determinó “dada la totalidad de la inteligencia … y los otros factores que afectarían la fuerza de la incursión entrando y saliendo”.

Otros vídeos del Pentágono

"Here we see the object of the assault-the compound where Baghdadi was hiding. As I noted earlier, this isolated compound was in Idlib province in Northwest Syria" – Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/VwxRJMN0rS — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

El Pentágono también proporcionó un vídeo que muestra helicópteros realizando ataques contra combatientes enemigos que habían disparado contra los aviones estadounidenses cuando se acercaban al objetivo.

McKenzie dijo que esos ataques aéreos mataron a unos 10 ó 15 combatientes enemigos.

Destacó que los equipos especiales recuperaron documentos y dispositivos electrónicos en el sitio antes de que el complejo fuera destruido en un ataque aéreo como parte de un esfuerzo para evitar que se convierta en un santuario para los extremistas.

Los documentos y la electrónica recuperados serán analizados con la esperanza de proporcionar inteligencia que pueda ayudar a futuras operaciones contra el Estado Islámico, añadió McKenzie.

El final de una búsqueda

"When capture at the hands of U.S. forces was imminent, Baghdadi detonated a bomb killing himself and two young children."

– Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

La muerte de Abu Bakr al-Baghdadi marcó el final de una búsqueda de años para encontrar a uno de los terroristas más buscados del mundo y al hombre que declaró el llamado califato islámico en Irak y Siria en 2014.

Es el anuncio más significativo de la muerte de un líder terrorista desde que el presidente Barack Obama reveló que el líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, había sido asesinado por SEALS de la Marina de Estados Unidos en un dramático discurso nocturno en mayo de 2011.