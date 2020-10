Violenta noche de protestas en Nápoles: dicen NO al toque de queda

ROMA.- Una ola de protestas tuvo lugar en Nápoles la noche del viernes, como una reacción contra el toque de queda en Campania desde las 23 a las 6 horas, sumado al anuncio de un cierre total de esta región italiana en los próximos días.

Alrededor de las 23 horas, cientos de personas se congregaron frente a la sede de la región de Campania, en Nápoles, y en poco tiempo la manifestación degeneró con el lanzamiento de piedras por parte de los manifestantes a la policía que respondió con cargas.

El Pueblo es el 99% y la élite el 1%. Si desobedeces, ¡EL PUEBLO GANA! ➡️ El Pueblo sale en Nápoles contra el toque de queda de la dictadura del mundialista Gobierno de Italia. Muchos son comerciantes que salen al grito de "TÚ ME CIERRAS, TÚ PAGAS". pic.twitter.com/JAX66804U9

Algunos contenedores fueron quemados y otros volcados por grupos de jóvenes encapuchados que comenzaron a atacar los coches de la policía.

Grupos de personas también cortaron el acceso a las calles del centro histórico como protesta contra el presidente de la región, Vincenzo de Luca.

De Luca anunció este viernes que "en breve" va a ordenar el confinamiento total de la región porque las medidas hasta ahora adoptadas, como el toque de queda nocturno que entra este sábado en vigor, "no son suficientes".

" Debemos cerrar todo y debemos cerrar hoy, no mañana . Estamos a un paso de la tragedia ", subrayó y dijo que el cierre será de "un mes o 40 días y luego veremos, pero sin soluciones drásticas no podemos aguantar", dijo.

También se produjeron protestas en Roma, donde los comerciantes de zonas como la céntrica plaza de Campo dei Fiori cerraron sus locales con una hora de anticipación respecto al toque de queda de la medianoche impuesto por la región de Lacio.

Los comerciantes protestaron así al considerar que ya ante la crisis producida por la falta de turismo se añadirá la obligación de cerrar antes lo que provocará la quiebra de muchas actividades.

El presidente del Gobierno, Giuseppe Conte, aseguró que su objetivo es evitar un segundo confinamiento total, pero se prevén nuevas medidas más restrictivas ya este fin de semana como reducir aún más el ocio y los viajes.

A Napoli proteste e scontri vs De Luca.

Cerco di capire meglio cosa accade, ma possiamo dire:

1. Il consenso su restrizioni (necessarie) sarà molto difficile da gestire

2. Fare dirette Facebook con molti like e poche misure concrete sociali e sanitarie non è una grande idea pic.twitter.com/KbvY2gFnHf