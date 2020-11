Viral: Niño crea negocio de plantas y le compra casa a su mamá

MÉXICO.- Berenice es una mamá soltera oriunda de México que trabajaba y vivía en Los Ángeles, California. Sin embargo, con la crisis que causó la epidemia perdió su trabajo y se quedó desprotegida con sus dos hijos: Aarón, de ocho años y una niña de 2.

Primero se mudaron a un refugio y ahí se enfrentaron a la primera dificultad, quería que su hijo mayor siga estudiando pero no tenía ni las herramientas adecuadas ni el internet. De acuerdo con Telemundo, iban a los restaurantes para poder usar las regaderas y bañarse.

Un día, el niño de ocho años le pidió a la mamá que le comprara unos dulces, pero como no tenían dinero ella le respondió con una pregunta.

“¿Por qué no armas tu propio negocio y te compras lo que quieres?”, aunque esta frase pudo pasar desapercibida, se quedó en la cabeza de Aarón y se le ocurrió una idea.

8 year old Aaron Moreno and his mother were living in a shed in East LA when she lost her job due to the pandemic.



So he started a plant business to help his mom make ends meet.



She invested her last $12 in her son’s small business and he’s made $25k https://t.co/bFNCrQp2uN