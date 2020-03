Viral: abuelita es captada llorando en el súper; no había nada

Las compras de pánico han sido una constante en las noticias de todo el mundo, pues son muchos quienes ante las noticias del Covid-19, acuden a los supermercados a desabastecer todos los productos.

Recientemente se difundió la foto de una abuelita llorando en un supermercado porque se habían llevado todo.

La imagen original la publicó el periodista australiano Seb Costello en su cuenta de Twitter.

Midday today.

Port Melbourne Coles.

Canned food aisle.

I’m told she was in tears.



This captures who is suffering from the me-first, unnecessary, trend of panic buying.



As @ScottMorrisonMP it “has to stop”. @9NewsAUS @theage @ACurrentAffair9 #coronavirus pic.twitter.com/sFMx8RFeb7