Viral: con gritos e insultos reacciona una adulta mayor al recibir la vacuna

Una adulta mayor que recibió la vacuna contra el Covid-19 en Colombia, se hizo viral en redes sociales por su peculiar reacción, ya que la mujer no pudo evitar gritar y soltar una serie de insultos, cuando recibió la inyección.

En el vídeo, que ya cuenta con más de 100 mil reproducciones y que fue difundido por el periodista colombiano Miguel Ángel Palta, se puede ver a al menos tres auxiliares de enfermería atendiendo a la mujer.

“Ya mamita, ya va mamita”, se escucha decir a la enfermera que parece sostener la mano de la mujer y no puede evitar, al igual que sus compañeras, reírse cuando la adulta mayor termina soltando un insulto.

El vídeo corresponde a los esfuerzos con los que Colombia frenar la pandemia del Covid-19, los cuales registran más de 2.28 millones de casos positivos y 60 mil muertes.

No obstante, cabe destacar que de los positivos, el país sudamericano también registra una recuperación de 2.18 millones de personas.

Aunque el vídeo de la mujer causó varias risas entre los internautas, también hubo quien criticó al periodista por compartir el vídeo a manera de burla por el dolor que se puede ver le produjo la inyección a la mujer.

😭😭😭 la doña me representa en toda la extención de la palabra, es que no hay edad para los que le tememos a las inyecciones, lloramos si o si, aparte se fijan en la aguja tan grandota para esa jeringa tan chiquita jajjjj no hay derecho con razón la doña le da afan 😅😅😅