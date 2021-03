Viral: Debate en redes por vídeo de profesora, la acusan de racista

ESTADOS UNIDOS.- Una maestra estadounidense fue grabada mientras se burlaba de las personas asiáticas en una clase virtual.

De acuerdo con Excélsior, el incidente ocurrió en una escuela de Sacramento, California, donde la maestra Nicole Burkett fue captada estirando los ojos mientras se refería a los chinos y japoneses.

El vídeo se volvió viral en redes y los usuarios señalaron a la docente como racista, además le pidieron una disculpa pública.

Here is the video of the Grant High School teacher slanting her eyes talking about Asian people pic.twitter.com/PGFOR8XE2x