Escuela de Florida retoca fotos de alumnas para cubrir escotes y causa debate

FLORIDA. - Padres y estudiantes de una escuela secundaria en Florida viralizaron las imágenes del anuario escolar, en las que las autoridades educativas les subieron los escotes a las alumnas mientras que el equipo masculino de natación salió en traje de baño.

De acuerdo con El Universal, la escuela Bartram Trail alteró al menos 80 fotos de jóvenes, para hacerlas lucir más conservadoras y con una edición muy evidente.

Para medios locales, los padres expresaron que los cambios se hicieron sin su consentimiento y aseguraron que decisiones como esta envían un mensaje negativo a las niñas sobre sus cuerpos. También acusaron de sexismo a la escuela y exigieron una disculpa.

so this high school in florida digitally altered more than 80 girls’ yearbook pictures to make them “less revealing” and i am literally losing my mind at how bad the photoshop is pic.twitter.com/jN8adheLUx