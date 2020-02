Viral: Estudiante expone "como payaso"; no le dio tiempo de cambiarse

PERÚ.- Un estudiante demostró que las ganas de superarse son más fuertes que cualquier situación, pues llegó a exponer a su clase de la Universidad de San Pedro de Huacho, Perú, vestido de payaso porque no le dio tiempo de cambiarse.

Raúl Rivera estudia derecho, una carrera que financia a pesar de su situación económica y que unió con su pasión de hacer reír a los niños. En redes sociales se viralizó su historia, pues un día él tenía un show con buena remuneración, pero también una exposición muy importante. Entonces dejó de lado cualquier burla y comentario y llegó disfrazado para ahorrar tiempo.

“Hoy me toco exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo... Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente Abogado”, escribió en su cuenta de Facebook.