Viral: Hombre roba un valioso collar con una caña de pescar

Un hombre utilizó una caña de pescar para perpetuar el robo de un collar de oro Versace, valuado en 700 dólares (13,685 pesos mexicanos).

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la calle Melbourne (Australia), donde la policía se encuentra buscando a este ladrón, cuyo rostro quedó registrado en vídeo.

WATCH: Security footage shows a man using a fishing rod to remove a Versace necklace from a mannequin within the store just after 2am. pic.twitter.com/9S103jZjv4

De acuerdo con información de medios locales, los hechos ocurrieron el 24 de febrero pasado, alrededor de las dos de la madrugada. La policía señala que al sujeto le costó cerca de tres horas consumar el robo, incluso tuvo que cambiar la caña por una más grande para poder hacerse del collar.

Luego de que el vídeo se hiciera viral, algunos usuarios lanzaron la descabellada petición a la policía australiana de permitir que el hombre se quedara con su valiosa pesca, pues así como esta actividad recreativa, demostró que la perseverancia rinde frutos.

If your security measures can be bypassed by a man with a fishing pole, you deserve to be robbed