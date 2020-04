Viral: joven extrema medidas para no contraer Covid-19; le dio dengue

ARGENTINA.- La historia de Lucas Matute, un joven de Tucumán, Argentina, se volvió viral, pues narró que extremó medidas para no contraer Covid-19 y que al final un mosquito del dengue le picó.

El joven comentó que está enfermedad “lo liquidó” y recomendó visitar al médico en caso de presentar cualquier síntoma, tales como dolor de cabeza, fiebre o dolor de cuerpo.

“Estoy bien pero muy adolorido, es horrible y eso que no tengo patologías previas. No me quiero imaginar las personas que tienen algunas. ¡Debe ser tremendo!", expresó