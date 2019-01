“Vivir acusando no es cristiano”

El Pontífice alerta sobre la vanidad y el espíritu egoísta

EL VATICANO.— Durante la misa de ayer en la Casa Santa Marta, el papa Francisco afirmó que “vivir acusando a los demás, buscando defectos ajenos, no es cristiano”, no es “el estilo cristiano”.

En su homilía el Santo Padre contrapuso el estilo cristiano al estilo “no cristiano”, al que definió como un “estilo acusatorio”, un “estilo mundano” y un “estilo egoísta”.

“El estilo acusatorio es el estilo de aquellos creyentes que siempre tratan de acusar a los demás, viven acusando” (…) “Siempre descalifican a los demás. Es un estilo de promotores de ausencia de justicia: siempre están intentando acusar a los demás. No se dan cuenta de que es el estilo del diablo. En la Biblia al diablo se le llama ‘el gran acusador’, que siempre está acusando a los demás”.

El Papa aseguró que se trata de “una moda entre nosotros” que ya existía en el tiempo de Jesús. En este sentido, recordó las palabras de Jesús cuando decía a los acusadores que “en vez de mirar la paja en los ojos de los demás, hay que mirar la viga en los propios”.

También cuando a la turba que iba a dilapidar a la mujer adúltera le dijo: “Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.

Además, el Pontífice definió como “mundano” el estilo de vida propio de aquellos católicos “que recitan el Credo, pero viven de la vanidad, de la soberbia y del apego al dinero”.

“La mundanidad, la mundanidad arruina a mucha gente. Gente que es buena, pero que se deja llevar por este espíritu de la vanidad, de la soberbia, del hacerse notar. No hay humildad, y la humildad forma parte del estilo cristiano. Debemos aprenderla de Jesús, de la Virgen, de San José, que eran humildes”, exhortó.

Otro defecto de hoy es “el espíritu egoísta, el espíritu de la indiferencia, que me lleva a creerme un buen católico, hago cosas, pero no me preocupo de los demás, no me preocupo de las guerras, de las enfermedades, de la gente que sufre”.— aciprensa