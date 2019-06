El papa Francisco despide a nuncio recién fallecido

EL VATICANO.— El Papa Francisco destacó el testimonio del nuncio apostólico en Argentina fallecido recientemente en Roma y animó a los representantes pontificios de la Santa Sede a “aprender a despedirse” al “vivir desapegados de los bienes materiales” y a dar siempre un buen testimonio.

Así lo dijo el Santo Padre al presidir la misa del funeral de monseñor Léon Kalenga Badikebele, nuncio apostólico en Argentina desde 2018, quien falleció en Roma el miércoles 12.

Se trató de una solemne ceremonia eucarística celebrada por Francisco en el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro junto a todos los representantes pontificios de la Santa Sede, quienes han estado reunidos en el Vaticano esta semana por petición del Papa.

El Pontífice reflexionó sobre “el decir adiós al hermano” que es como decir “te dejamos ir hacia Dios, ir a las manos de Dios”.

“La Biblia nos dice en el libro de la Sabiduría que el alma de los justos está en las manos de Dios, que son las manos más bellas, llagadas de amor, y nosotros confiamos a nuestro hermano en las manos de Dios”.

Además, destacó la oración “de despedida”. “La despedida del pastor” porque el pastor “se despide de su pueblo, de su rebaño”, refiriéndose a un pasaje del Evangelio en el cual el apóstol Pablo se despide de los ancianos de la comunidad de Éfeso y ellos lloraban.

“La despedida del pastor, el pastor se despide con el propio testimonio: ‘ustedes saben cómo me he comportado con ustedes durante todo este tiempo, esta es mi vida’ dice el pastor al rebaño. ‘Juzguen ustedes el testimonio’. El pastor se despide. Hizo ver que su vida es una vida de obediencia a Dios y he aquí que ‘forzado’ por el Espíritu voy a otra parte, y está el Espíritu que me ha llevado y que me lleva, como una columna vital del pastor”, dijo.

En esta línea, el Santo Padre señaló que “el pastor se despide también con un “testimonio de desapego. Acostumbrado a no estar apegado a los bienes de este mundo, a no estar apegado a la mundanidad: ‘yo sé que no verán más mi rostro, pero testimonio delante a ustedes que yo soy inocente de tantas cosas’, y se separa de ellos. Ahora son adultos, como diría el pastor, vigilen sobre ustedes mismos, sobre el rebaño, vigilen, luchen, son adultos, los dejo solos, vayan hacia adelante”.— Aciprensa

FuneralPastor

En los funerales de monseñor León Kalenga, el Papa habló del adiós de un pastor.

Hermano y padre

Francisco explicó que “como hermano y padre, el pastor se despide con la profecía: ‘estén atentos, porque después de mi partida vendrán lobos… y se defenderán solos sin el pastor”.

”Los confío a Dios”

“Hoy pensamos en todas estas cosas, y quizá nuestro hermano León, nos dirá y dirá a su pueblo, de Argentina, de El Salvador, de los otros lugares a donde fue, ‘ahora los confío a Dios’”.