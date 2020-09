Voluntario de vacuna de AztraZeneca, con trastorno neurológico 'inexplicable'

Medios estadounidenses reportaron que un segundo voluntario de la vacuna de AztraZeneca contra el Covid-19 presentó una enfermedad neurológica “inexplicable”. La farmacéutica aseguró que no hay evidencia suficiente de que exista relación con la sustancia.

El caso sería una mujer y el laboratorio confirmó que presentó una reacción. AstraZeneca le dijo al The New York Times que no tiene aún el diagnóstico de este segundo caso, pero fuentes enteradas de la situación dijeron que se trata de mielitis transversal, la misma enfermedad que desarrolló la primera voluntaria.

El caso que detuvo las pruebas

En el primer caso, la voluntaria recibió una dosis de la vacuna antes de desarrollar inflamación de la médula espinal, conocida como mielitis transversa, que provoca debilidad en brazos, piernas y puede causar problemas en los intestinos y la vejiga.

Una vocera de la farmacéutica detalló al Times que se encontró que la voluntaria tenía un caso previo, no diagnosticado, de esclerosis múltiple, no ligado a la vacuna, y el ensayo se reanudó poco después.

AstraZeneca explicó que tras una revisión independiente, se determinó que era poco probable que ambas enfermedades estuvieran ligadas a la vacuna o había, por lo menos, información insuficiente para relacionarlas, por lo que se recomendó continuar con los ensayos.