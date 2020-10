''Voy a llegar tarde'': le dijo su prometido antes de dejarla plantada

Sasha Aristide aún recuerda el día en que iba a casarse con Kevin Hyppolite, con quien tuvo una relación de 10 años. Se estaba alistando en el cuarto de un hotel para el que sería el día más feliz de su vida, cuando recibió la llamada de su prometido “voy a llegar tarde”.

Sin embargo, esa tarde de octubre de 2018 Kevin nunca llegó a la iglesia y tampoco apareció los días siguientes. Ante las llamadas de Sasha, el hombre de 30 años continuó insistiendo en que llegaría tarde, porque el Uber que había contratado lo dejó esperando.

A brightly dressed groom with a sparkling and dazzling wedding gown was left with an egg on the face after a groom she had dated for 10 years failed to show up for the big event. #KevinHyppolite #SashaAristide https://t.co/xDbD8Yo75F pic.twitter.com/UBzeggM09m