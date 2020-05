Vuelven los del meme del ataúd: "Quédate en casa o baila con nosotros"

Los hombres tras los memes y vídeos en los que aparecen cargando un ataúd y bailando, compartieron una nueva grabación en la que aplauden a los especialistas de la salud que luchan contra el Covid-19.

El vídeo lo compartió en Twitter e Instagram Benjamin Aidoo, un porteador que se ha convertido en un fenómeno mediático.

Aidoo y sus compañeros alaban el trabajo de los especialistas, pero también envían un mensaje a sus seguidores para que se queden en casa.

From NANA OTAFRIJA to all the doctors in the world 🌍

Thank you 👏🏻

Mention 👇🏻 all the doctors out there with your country flag. #COVIDー19 #CoffinMeme #benjaminaidoo #nanaotafrija #CoffinDance #Doctors pic.twitter.com/OVrv5Ib8pz