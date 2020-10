Wall Street cierra con leve pérdida en sus tres índices

“Contagia” a la Bolsa

NUEVA YORK (AP).— Los principales índices de Wall Street cayeron ayer después que el presidente Donald Trump diera positivo a covid-19, pero las pérdidas terminaron siendo más leves de lo que los inversores esperaban al comenzar la jornada.

El S&P 500 cayó 1.7% tan pronto como comenzaron las operaciones. Al final del día, había recortado sus pérdidas al 1%, o 32.38 puntos, y cerró en 3,348.42. A pesar de la caída, la mayoría de las acciones del índice habían subido, y el S&P 500 tuvo su primera semana al alza de las últimos cinco.

La recuperación en la jornada se produjo cuando aumentó el optimismo de que Washington podría ser capaz de superar su partidismo para ofrecer más apoyo a la economía. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo a las aerolíneas que dejaran de cesar a los trabajadores porque era inminente que se les brindara ayuda.

El promedio industrial Dow Jones osciló entre pérdidas de hasta 433 puntos y ganancias de hasta 44 puntos durante el día. Terminó en 27,682.81, con una caída de 134.09 puntos, o el 0.5%.

Las emisoras tecnológicas siguieron débiles, y el compuesto Nasdaq cayó 251.49, o 2.2%, a 11,075.02. Es un cambio brusco con respecto a la mayor parte del verano, cuando las acciones de las grandes empresas tecnológicas impulsaron al mercado. La caída de este sector fue también la principal razón del tropiezo del S&P 500.

Sin embargo, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron, y las acciones de pequeñas empresas también fueron más fuertes que el resto del mercado. El índice Russell 2000 subió 8.09 unidades, o 0.5%, para quedar en 1.539,30.

Al comenzar el viernes, los mercados parecían preparados para un día mucho peor. Los futuros de las acciones y los rendimientos de los bonos cayeron después de que Trump tuiteara que él y la primera dama Melania Trump habían dado positivo a Covid-19.

Después de que el mercado cerró, la Casa Blanca anunció que Trump estaba “fatigado” y que pasará “unos días” en un hospital militar por consejo de sus médicos. El anuncio decía que el traslado es por precaución y que el mandatario trabajará desde la suite presidencial.

Desempleo Caída

El desempleo cae en Estados Unidos, pero solo aminoran las contrataciones de los registros.

Dejan de buscar

La tasa de desempleo en Estados Unidos cayó a 7.9% en septiembre, pero las contrataciones han bajado y muchos estadounidenses han dejado de buscar trabajo, dijo el gobierno en el último reporte laboral antes de la elección presidencial del 3 de noviembre.

No cuentan

El desempleo cayó frente a la tasa de 8.4% en agosto, pero eso mayormente reflejó una declinación en el número de personas buscando trabajo y no un aumento de las contrataciones. El gobierno no cuenta a las personas como desempleadas si no buscan activamente un trabajo.