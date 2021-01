Wuham ya está de fiesta, así es la vida nocturna (vídeos)

CHINA.- Hace un año, Wuham se volvió una ciudad fantasmal para tratar de contener los primeros contagios de coronavirus. El 23 de enero, las autoridades decidieron cancelar el transporte público y cerrar los negocios, también hicieron los primeros llamados en el mundo a quedarse en casa.

Ya pasó un año de ese momento y el panorama es muy diferente, la vida nocturna ya regresó a Wuham. mientras en el resto del mundo los casos van en aumento, incluso con las primeras dosis de vacunas aplicadas.

¿Cómo es la vida nocturna en Wuham?

La agencia de noticias AFP documentó cómo es la vida nocturna en Super Monkey, una discoteca en la ciudad en donde exigen que todos usen cubrebocas y los vigilantes controlan la temperatura de los clientes.

“Creo que el confinamiento ha sido una experiencia única en la vida. Me sentí afortunado de no estar infectado. Ahora ha vuelto a la normalidad, me siento muy relajado y feliz”, dijo uno de los jóvenes para la agencia citada.

En Wuham hay reglas, aunque en las fotografías pareciera que no, todos los establecimientos nocturnos deben cumplir con un cupo limitado, reservaciones obligatorias y un código verde de “buena salud”, aunque con los casos asintomáticos no puede prevenirse el brote de la enfermedad.