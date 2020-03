"Wuhan shake", así es el saludo en China contra el coronavirus (vídeo)

CHINA.- En redes sociales se está viralizando un nuevo saludo con el que, presuntamente, buscan evitar el contagio del nuevo coronavirus Covid-19.

Los habitantes de la ciudad de Wuhan, el epicentro del brote, muestran su afecto a sus seres queridos sin poner en riesgo su salud. En un vídeo se ve la manera en la que se saludan a través de choques en los pies, denominada “Wuhan Shake”.

Ante los casos confirmados en México de coronavirus o Covid-19, te presentamos las medidas preventivas que ha emitido la Secretaría de Salud para hacer frente a esta enfermedad:

Estas medidas son las mismas que se utilizan para tratar otras infecciones como la influenza; entre ellas, lavado frecuente de manos, estornudar o toser en un pañuelo o en el ángulo del codo, y, sobre todo que la comunidad se involucre para que las medidas surtan efecto.

People in China found another way to greet since they can't shake hands.



The Wuhan Shake.



I love how people can adapt and keep a sense of humor about stressful situations. pic.twitter.com/P8MSfOdJ2H