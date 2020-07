Youtuber causa indignación al usar un cubrebocas como ropa interior

El youtuber de origen inglés generó molestia y enojo tras su exhibicionismo a "modo de protesta"

LONDRES.— Nuevamente un youtuber e influencer se convierte en el objeto de críticas. El joven quien se paseó por las calles de Londres luciendo su "versión" de Adán en tiempos de pandemia, generó la indignación, sin embargo, aseguró que fue por una "buena causa".

El nombre de Tim Shieff, se hizo popular, luego de que se compartieran en redes sociales, varias imágenes del youtuber usando nada más que un cubrebocas para cubrirse sus partes íntimas.

El influencer de origen inglés aseguró que si usó la mascarilla como tanga fue a modo protesta y para que la gente realmente "tome consciencia".

Man parades down Oxford Street wearing nothing but mask https://t.co/6GhntcU1a4 pic.twitter.com/Pm9D3LeNtP

Sin embargó, el sujeto recibió duras críticas en redes sociales por el mensaje que intentó promover.

Salir a la calle semidesnudo y usando solo un cubrebocas para tapar su intimidad tiene la finalidad de crear consciencia en la gente para que lleve un estilo de vida mucho más saludable, según el influencer Shieff.

Cabe destacar que Tim es reconocido en redes por su estilo de vida saludable; asimismo por la promoción de sus prácticas de ejercicio e incluso tiene una técnica de entrenamiento por medio de una cuerda que vende en su sitio oficial.

No obstante, varias internautas y seguidores lamentaron que el influencer propague estos mensajes que ponen en riesgo a muchas personas vulnerables.- Con información de redes sociales.

Update: he’s walking like he has a wedgie which I know is impossible at that moment pic.twitter.com/pZpNQbif42