¿Maltrato animal? Tunden a youtuber por hacer volar a su perro con globos

INDIA.- El caso de un youtuber, identificado como Gauray Sharma, de Nueva Delhi, en la India, abrió polémica sobre el maltrato animal.

El youtuber fue detenido luego de que hizo volar a su perro con globos y compartió el vídeo en sus redes sociales. En la grabación que circula en la red, el can flota en el aire en varias ocasiones.

#Delhi | #YouTuber Gaurav Sharma arrested for cruelty to an animal after he posted a video on social media where he floated up a pet dog in the air by tying hydrogen balloons on its back, risking its life: DCP South Atul Thakur (ANI)



