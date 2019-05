Youtuber que humilló a indigente por un vídeo no podrá usar la red en 5 años

BARCELONA.- Una juez dictó su sentencia al youtuber ReSet, quien humilló a un indigente al ofrecerle galletas con pasta de dientes y grabarlo para su canal. La titular del juzgado de lo penal de Barcelona le impuso una pena de 15 meses en la cárcel (que no cumplirá porque no tiene antecedentes) y no podrá utilizar Youtube por los próximos cinco años.

TE PUEDE INTERESAR: Vídeo: Beisbolista rompe en llanto tras golpear a niña de cuatro años

Adiós a Youtube

La sentencia la dio a conocer el diario El País y el caso se volvió relevante porque tiene una condena “novedosa”. Kenghua, el youtuber, no podrá “acudir” al escenario del delito, la plataforma de vídeos. No solo eso, le ordenan que borre su canal durante ese periodo de tiempo y le prohíbe crear una cuenta nueva, por lo que su negocio acaba de terminar.

Además de todas las medidas, el joven pagará 20 mil euros de indemnización por los “daños morales” que le causó a la víctima, un indigente que duerme en el barrio de la Marina de la Zona Franca de Barcelona.

Era una “broma”

La juez consideró que el vídeo era “un acto inequívoco de contenido vejatorio”. En el juicio Kenghua trató de defenderse diciendo que era parte de los “retos” de su canal y que todo lo hizo “en broma”. Gracias a ese vídeo de las galletas ganó aproximadamente dos mil euros (44,018 pesos mexicanos).

.- Con información de El País