Zarifa Ghafari, primera alcaldesa afgana, teme por su vida

CIUDAD DE MÉXICO.- Zarifa Ghafari, es desde 2019 alcaldesa de Maidan Shar, capital de Vardak, Afganistán, es la primera mujer electa para ese cargo en el verano de 2018, sin embargo, la "activista por los derechos humanos", como se autodefine en su cuenta de la red social Twitter, teme por su vida.

“Estoy sentada aquí, esperando que vengan. No hay nadie que me ayude a mí o a mi familia. Estoy sentada aquí con ellos y con mi esposo. Y vendrán por personas como yo y me matarán“, dijo durante una entrevista con un periódico británico.

Tras su victoria electoral de 2018, pudo tomar posesión del cargo nueve meses después de lo establecido, debido a que poderosos políticos se oponían, hasta que en marzo de 2019 juró el cargo, y ese mismo día, un grupo de hombres le exigió a gritos que renuncie.

That’s why, It does not matter what and why? But my love for my homeland and Nation does not change 💪

Doesn’t matter who is here, No matter how hard it is, but I am lovingly ready to live for my dreams 🇦🇫

My dream is to see dear Afghanistan beautiful, calm and progressive 😍 — Zarifa Ghafari (@Zarifa_Ghafari) August 14, 2021

El pasado 14 de agosto escribió en Twitter, “Mi amor por mi patria no cambia. No importa quién esté aquí, no importa cuán difícil sea“.

Zarifa ha sufrido tres intentos de asesinato y su padre, el general Abdul Wasi Ghafari fue asesinado en noviembre pasado y, a pesar de todo, ella se ha mantenido firme.

Hace unas semanas, la activista y empresaria se mostraba optimista al considerar que “los jóvenes están conscientes de lo que está pasando. Tienen medios sociales. Se comunican. Creo que seguirán peleando por el progreso y nuestros derechos. Creo que hay un futuro para este país“.

Sin embargo, el domingo pasado, la alcaldesa de Maidan Shar estaba devastada. Huir para ella no era una opción, además se cuestionaba, “no puedo dejar a mi familia y, de todos modos, ¿a dónde iría?”.

Zarifa Ghafari también se ha desempeñado en el Ministerio de Defensa de Kabul como responsable del bienestar de soldados y civiles heridos en los ataques terroristas.

Hoy, con el control total del Talibán en Afganistán, Ghafani, como decenas de miles de mujeres, está a su suerte.

I take your pain for granted and I am ready to stay here until the last moment of my life for the prosperity of this beautiful land.

I love this homeland, its peace, its people and even its hardships and pains.

No stranger will be able to take this love out of my heart for you 😍 — Zarifa Ghafari (@Zarifa_Ghafari) August 14, 2021

“Tomo su dolor [de los afganos] por sentado y estoy lista para quedarme aquí hasta el último momento de mi vida, por la prosperidad de esta hermosa tierra“, escribió el sábado en su cuenta de Twitter.

“Ningún extraño arrebatará de mi corazón este amor por ustedes“, añadió.