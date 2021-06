Muere hombre que tuvo 39 esposas y 94 hijos en India; se niegan a enterrarlo

INDIA.- El padre de la que se considera la familia más numerosa del mundo, casado con 39 mujeres y que cuenta con decenas de descendientes directos, falleció el domingo en n India, aunque sus seguidores declararon este lunes que sigue con vida y suspendieron su entierro.

#RIP Ziona Chana, the famous head of "India’s largest family". Here's the inside story of how they all lived together under one roof! #OMGIndia #Mizoram pic.twitter.com/HpzvByadnn

Ziona Chana, nacido en 1944 en el estado de Mizoram y líder de una secta cristiana que practica la poligamia, engendró 94 hijos y contaba además con 33 nietos, una familia de más de 180 personas.

Los doctores declararon la muerte de Chana, que padecía de hipertensión y diabetes, el domingo en un hospital privado cercano a Aizawl, capital del estado de Mizoram.

Pero los devotos de la secta, que cuenta con unos 3,000 seguidores, se resistieron este lunes a enterrar a su líder.

"Su cuerpo sigue caliente y podemos sentir su pulso, no hay síntomas de rigor mortis, (así que) bajo estas observaciones creemos que sería una injusticia enterrar a nuestro líder", dijo en un comunicado Zaithankhumma, secretario de la congregación fundada Chana.

Una de las hijas del padre de esta multitudinaria familia, Zonunthari, afirmó a Efe que la decisión sobre su funeral está en manos de la comunidad.

"Es padre de cientos, pero también es seguido por miles, por lo que los ancianos de la congregación decidirán dónde, cuándo y cómo se celebran sus últimos ritos", apuntó. El entierro podría llegar a tardar todavía una semana, según Zonunthari.

Chana, de 76 años de edad en el momento de su fallecimiento, se casó en 1959 con su primera mujer, Zathiangi, mientras que su último matrimonio se celebró en 2004.

El líder de la secta cristiana, fundada por su abuelo, alcanzó con el tiempo un estatus de celebridad local.

Su residencia en el pueblo de Baktawng, una gran casa de cuatro pisos llamada "Chhuan Thar Run" o Residencia de la Nueva Generación en la que actualmente viven 162 personas, se convirtió además en un lugar turístico.

"Mizoram y su pueblo en Baktawn se ha convertido en una gran atracción turística a causa de la familia. ¡Descanse en paz!", escribió en Twitter el jefe de Gobierno de la región, Zoramthanga.

Ziona Chana had become a sensation due to the size of the family that stayed together; he passed away due to complications related to diabetes and high blood pressure



(@utpal_parashar reports)https://t.co/6bxGp8gfHr