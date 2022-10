Caso Sergio Serranova: Reclasifican el delito y la sanción contra el homicida

El Tribunal Superior de Justicia modificó la sentencia en el caso del asesinato del promotor artístico Sergio Serrano Navarro, conocido como Sergio Serranova, ocurrida en diciembre de 2019 en Mérida, al reclasificarlo hoy de homicidio cometido en riña con carácter de provocado a homicidio simple, informa María Martha Navarro Arévalo, madre del ahora occiso.

De esta manera se modificó la sentencia contra el asesino confeso Braulio N. de cinco años y 10 meses de prisión a 10 años de cárcel.

La madre de Serranova acudió hoy al Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado para escuchar la resolución de los magistrados en torno a los recursos legales que promovió contra la sentencia dictada en abril pasado a Braulio N.

Aunque se reclasificó el delito, la señora María Martha señaló que aún no está conforme con la sentencia, de modo que promoverá un amparo directo para que se reclasifique a homicidio calificado y se dicte una pena mayor.

Antes de conocerse la nueva resolución, la mujer indicó que ya no tiene confianza en las autoridades judiciales, no tiene fe "ni en la legalidad ni en la justicia", ya que en primera instancia, el pasado 4 de octubre, los magistrados confirmaron la reclasificación del delito a homicidio en riña con carácter de provocado.

"No me lo explico, no puedo entender por qué a una persona que causó tanto daño lo clasifiquen así".