Protesta de artesanos en Mérida

Un grupo de artesanos se manifestó la tarde de ayer en Paseo de Montejo para protestar contra el Ayuntamiento de Mérida, que desde hace tres semanas nos les permite vender en la acera de esa avenida.

Con pancartas en mano, los artesanos se plantaron en la acera del paseo, a la altura de las Casas Gemelas, donde exhibieron algunas muestras de sus trabajos.

Los manifestantes, que solían instalarse todos los días en un tramo de acera del Paseo de Montejo (desde helados Colón hasta la calle 45), señalaron que luego de tres años de trabajar sin problemas, la dirección de Mercados del Ayuntamiento, sin previo aviso, les dijo que ya no podían vender más en dicho lugar.

Los afectados señalaron que el problema comenzó a partir del tuit de un locutor que dijo que la dirección de Mercados estaba coludida con los vendedores de artesanías.

“Ese tuit tuvo mucha repercusión y, según lo que nos dijeron los de la dirección de Mercados, el alcalde Renán Barrera Concha ordenó que limpien el Paseo de Montejo, pero no sé por qué limpiar, pues nosotros no nos sentimos basura”, manifestó Eric Rejón, uno de los afectados.

En total, las autoridades retiraron a cerca de 35 artesanos con el argumento verbal de que afectaban el tránsito de la gente y a los comercios, pero no les entregaron una orden escrita ni otro papel.

“Es todo lo contrario, no solo no afectamos la vialidad, sino que le damos vida al Paseo. Algunas personas nos han preguntado por qué no nos hemos instalado, le damos vista al Paseo. Y tampoco afectamos al comercio, porque por aquí no hay tiendas de artesanías. Lo que más hay son restaurantes y dulcerías”, indicó.

Los artesanos dijeron que la dirección les propuso reubicarlos primero al Callejón del Congreso y luego al parque de Santa Ana. “Y así han estado y lo que vemos es que no tienen la intención de reubicarnos; mientras ya pasaron tres semanas”.

Entre los afectados hay personas de la tercera edad, estudiantes y personas que subsisten únicamente de las artesanías.

“Estamos sacados de onda y a la espera, pero tenemos que protestar porque tenemos que comer, tenemos ‘la mala costumbre’ que comemos diario”.

Como parte de la protesta, los manifestantes recolectaron firmas de la gente que transita en Paseo de Montejo y de propietarios y encargados de establecimientos para llevar, junto con una petición formal, a las autoridades.— Iván Canul Ek