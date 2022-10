Uso del cubrebocas aún es un hábito diario para los yucatecos

MÉRIDA.- Cientos de personas que asistieron a la Expo Feria de Comercio 2022 en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI continuaron con el uso de cubrebocas “porque es una forma de proteger su salud y la de los demás”.

Anteriormente, la Secretaría de Salud del Estado anunció que a partir del 26 de septiembre pasado, el uso del cubrebocas en Yucatán será voluntario, es decir, ya no será obligatorio en todos los espacios ante la disminución de contagios y fallecimientos a causa del Covid-19.

Desde esa fecha, el uso de cubrebocas sólo será obligatorio en hospitales, unidades médicas y servicio de transporte público.

Sin embargo, el uso del cubrebocas ya es un buen hábito y sí previene de enfermedades colaterales al del Covid-19, fue la expresión más escuchada entre quienes siguen con esta costumbre de llevar la mascarilla.

Lógicamente, la liberación del uso o no del cubrebocas disminuyó la demanda de este artículo en los comercios, en comparación con los tiempos críticos de la pandemia del Covid-19 de 2020 y 2021 y hoy quienes lo usan administran su uso porque lo portan cuando van a lugares concurridos y cerrados.

En Yucatán, uso del cubrebocas ya es un hábito permanente

¿Por qué usa el cubrebocas si ya no es obligatorio?, preguntó el reportero a varias personas que fueron al Siglo XXI.

“Lo uso por precaución. Todavía está el covid, hay gente que no se vacunó y aunque dicen que la pandemia está controlada, aún hay riesgos”, admitió María Teresa López Sosa.

“Tenemos que ser responsables con nosotros y los demás. Yo lo uso prácticamente por prevención, para evitar otra vez los contagios. En esta temporada ya viene otra vez los catarros, la influenza, el covid sigue, por ello lo uso”.

La señora López Sosa afirmó que también ya se acostumbró al cubrebocas y ve que ayuda muchísimo si se usa correctamente.

Ha comprobado que este artículo si tiene cierta complicación porque a veces no te entienden lo que dices, pero realmente es un buen hábito seguirlo usando, al igual que el gel antibacterial, ambos protectores de la salud no se debe dejar de usar en estos tiempos.

A lo mejor su uso no debe de ser al mismo nivel que cuando el Covid-19 estuvo en su pico más alto, pero cree que definitivamente, el uso del cubrebocas llegó para quedarse, al igual que el coronavirus.

“Lo voy a seguir usando”, enfatizó. “En la oficina donde trabajo hay riesgo de catarro y covid, ya no estaré contaminando ni compartiendo los virus con los compañeros”.

Por su parte, Diana Zapata Díaz señaló que sigue con el uso del cubrebocas por costumbre y por prevención porque no hay nada más importante que cuidar la salud, sobretodo cuando las personas tienen una condición de alto riesgo.

“Soy hipertensa, entonces tengo que mantener los cuidados porque sé que el covid todavía está presente y quienes tenemos este tipo de enfermedades nos podemos agravar”, señaló.

“Me ha ayudado el cubrebocas durante la pandemia, no me ha dado esta enfermedad. Lo seguiré usando por el momento, sobre todo donde hay gente y cuando vaya en la calle. Al aire libre, en el parque y la playa no lo uso, pero donde hay mayor afluencia de gente sí me lo pongo”.

Dijo que ya no compra la misma cantidad de cubrebocas cuando estuvo alto el Covid-19 y su uso lo administra. Ahora compra un paquete y lo usa solamente cuando va a lugares concurridos y cerrados, antes compraba muchos paquetes porque hasta en la casa lo usaba.

Diana Mejía Zapata usa el cubrebocas porque está embarazada y no quiere exponerse a contraer enfermedades. Además, considera que es importante tener esta protección porque el Covid-19 todavía está presente y aunque no es tan peligroso como antes, es importante el cuidado para no expandir el contagio.

“En julio del año pasado me dio covid, no fue grave, pero me ha ayudado el cubrebocas a no tener más contagios”, dijo. “Ya es un hábito para mí.

A veces sí llega a fastidiar, me lo bajo poquito para respirar bien o no lo uso cuando estoy al aire libre sin gente, pero en la calle y en el trabajo sí lo uso porque convivo con varias personas. Es cierto que ya no es obligatorio, pero sí es importante que pensemos en uno mismo y en los otros, sobre todo en los que están enfermos”.

El joven Bryan Jiménez García dijo que usa el cubrebocas porque es asmático y por precaución porque la enfermedad del coronavirus no se ha erradicado del todo.

“Sé que el gobierno liberó el uso del cubrebocas, pero yo lo uso porque el covid prevalece”, informó.

“Quizá el próximo año lo deje, poco a poco voy a tener confianza, tal vez en espacios con poca gente lo retire, pero sí es recomendable usarlo. No estaría de más llevarlo, se respeta a quien no quiera usarlo, pero la verdad me ha ayudado, me previene. Soy asmático y no puedo enfermarme mucho, si me pega la gripe me afecta, si me es útil”.

El joven destacó que desde que usa el cubrebocas ha notado más protección de su persona. Por sus actividades se ha contagiado dos veces de covid, pero quizá si no lo usara tendría más contagios.

“Sé que el cubrebocas no te exime del contagio, pero no está de más protegerte. Yo lo voy a seguir usando, tal vez en los próximos años no lo use, pero sin duda es un buen artículo para cuidar la salud”, opinó. Joaquín.