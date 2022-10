Presente y futuro fiscal en próximo Congreso Anual

La delegación Yucatán de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (Anefac) celebrará su noveno Congreso Anual el martes 25 próximo en Mérida, donde se actualizarán conocimientos sobre disposiciones fiscales vigentes, las que vienen y ha-cia donde dirigirá sus bate-rías el gobierno ante la falta de recaudación tributaria.

El presidente local de la Anefac, maestro en Impuestos David Perera Sabido; su tesorero, CP Gabriel Pacheco Caballero, y el vicepresidente de Asuntos Internos, MI Carlos Javier Caamal Polanco, coincidieron en que es un evento imperdible para los profesionistas del área fiscal y para los empresarios, porque es una capacitación de alto nivel especializada y una proyección del panorama político económico para 2023.

“Conoceremos lo que sucede en México en materia fiscal, lo que viene porque el gobierno federal actual anunció que no habría nuevos impuestos, se conduce bajo esa política fiscal, y tampoco realiza la reforma fiscal cada año”, dijo el presidente de la Anefac. “Eso no quiere decir que no haya novedades en el área fiscal”.

Ante la falta de tributos y nuevas disposiciones fiscales, añadió, “lo que vemos quienes nos dedicamos a la práctica profesional de fiscalización es hacia dónde va enfocada la batería de la autoridad: hará una mayor y más estricta fiscalización a ciertos grupos de operaciones y de empresas que tienen estructuras y patrimonio en el extranjero; revisará decretos emitidos en el pasado para repartir capitales que hoy son fuertemente fiscalizados y cuestionados por la autoridad con políticas muy rígidas y con interpretaciones de contenidos de normas del pasado”.

Como cereza del pastel del intenso programa y los temas técnicos de las seis mesas panel que se desarrollarán de 9 de la mañana a 8 de la noche en el hotel Hyatt Regency Mérida, los congresistas asistentes tendrán la oportunidad de escuchar al titular nacional de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), maestro Luis Alberto Placencia Alarcón, sobre una nueva tendencia fiscal: “compliance tributario”, que es un programa para el mejor cumplimiento fiscal y para identificar riesgos legales-tributarios.

La conferencia “El panorama político, económico y retos de México para el 2023” estará a cargo del doctor en Ciencias Políticas Carlos Elizondo Mayer-Serra, de amplia experiencia como analista en la televisión nacional y en cargos relevantes en la OCDE, director del CIDE y consejero independiente de Pemex.

Conferencia

También vendrá el presidente nacional de la Anefac, Carlos Monárrez Córdoba, quien expondrá la conferencia en la primera mesa panel “Nueva perspectiva del contribuyente para enfrentar un litigio fiscal o una revisión ante los tópicos de fecha cierta, materialidad, razón de negocios, sustancia económica y trazabilidad”.

“Todos los temas de las seis mesas panel son relevantes para las empresas, asesores fiscales y gente relacionada con los negocios. Se abordarán problemáticas actuales que viven los contribuyentes y el país”, matizó Pacheco Caballero.

“Es cierto que no hubo muchas reformas fiscales, pero siempre hay expectativas sobre las partes fiscales que revisará la autoridad. Estamos considerando que el próximo año se revisarán ciertos aspectos de la tributación y hay que conocer lo que tenemos que cuidar, documentar sobre todo lo que no se ha revisado. Además, hay un cambio y nuevo formato en la expedición de fac-turas versión 4.0 y debemos conocer qué campos se están modificando y entender lo que busca la autoridad”.

Más que análisis de artículos de la ley fiscal, precisaron, lo que busca este congreso es transmitir los conocimientos en forma sencilla y entendible para no tener afectaciones por faltas al fisco y conocer los nuevos criterios de los tribunales y los nuevos conceptos legales “y tener los conocimientos para defenderse de la autoridad”.

“La importancia de un congreso de este calibre es que vienen expertos en la materia, por ello convocamos a empresarios, colegas, asesores, porque les sirve de capacitación sobre los temas actuales”, subrayó el maestro Caamal Polanco.

“Tiene relevancia por los tiempos actuales, la inflación, la crisis mundial econó-mica, hay que tomar previ-siones para enfrentar esta si-tuación. Además, el congreso es un área de oportunidades para conocer el entorno político y económico nacional y mundial. Estos temas le atañen a cualquier empresa, usuarios y profesionistas”.

Los organizadores esperan una participación de 250 convencionistas de varios estados y de Yucatán y una asistencia mayor en la conferencia magistral del doctor Elizondo Mayer.

Para facilitar el acceso al congreso, la Anefac dispuso de tres modalidades de inscripción. Quien acuda en forma individual al evento completo y a la conferencia magistral, con acceso a la comida, el precio es de 1,800 pesos más IVA.

La modalidad grupal, desde tres participantes, cuesta $1,500 más IVA, y si solo se quiere asistir a la conferencia magistral del doctor Elizondo el precio es de $980 más IVA.— Joaquín Chan Caamal