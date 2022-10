Ivonne Ortega a Adán Augusto López ''ni le tomaría la llamada'', explica sus motivos

Ivonne Ortega Pacheco, diputada federal por Movimiento Ciudadano, afirmó que el secretario de Gobernación y aspirante presidencial de Morena, Adán Augusto López Hernández, rompe el puente de confianza y comunicación con las diferentes fuerzas políticas del país al “ventanear” a políticos de oposición con los que sostiene llamadas telefónicas o reuniones de trabajo.

“En mi caso, si él me llama ahorita yo ni le tomaría la llamada porque no sé en qué momento me va a ventanear con esa llamada”, añadió.

Con el comentario hizo alusión a la gravedad de las revelaciones que realiza el secretario de Gobernación con los políticos de oposición, en especial con los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, emanados de MC.

Ivonne Ortega habla de las próximas elecciones y la reforma electoral

La ex gobernadora de Yucatán y actual coordinadora nacional para el empoderamiento de los ciudadanos de MC asistió a la inauguración de la Convención Nacional de la Canacintra en el Centro Internacional de Congresos.

Ahí saludó a los reporteros antes de que entrara al recinto y concedió entrevistas sobre las elecciones de 2023 y 2024, así como el posicionamiento de su nuevo partido (muchos años militó en el PRI) sobre las reformas electorales.

Varias veces reiteró que MC trabaja para ir solo en las elecciones de 2023, como lo hizo en 2021 y 2022, donde -dijo- logró un buen crecimiento electoral.

Sin embargo, la elección de 2024 es un proceso que se cocina aparte por la importancia y cantidad de puestos de elección popular que están en competencia.

Movimiento Ciudadano podría ir en alianza en 2024

¿En Yucatán podría ir MC en alianza en 2024?, se le preguntó.

“Estaremos analizando cada momento político, que es lo que venimos haciendo para tener un crecimiento y fortaleza del partido”, respondió.

“Movimiento Ciudadano está siendo la verdadera oposición y la opción de México. Estamos trabajando solos, pero 2024 se cocina aparte porque es un proceso electoral donde hay casi 2,000 ayuntamientos por renovar, 1,700 diputados locales, 500 diputados federales, 128 senadurías, 9 gubernaturas, donde está Yucatán, y la presidencia de la República”.

Informó que para la elección de 2023, donde estarán en competencia las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila, Movimiento Ciudadano trabajará solo.

Evolución de MC en puntaje del padrón electoral

No hay en puerta una alianza con algún otro partido, sino que buscan electores propios.

Competir solos les ha permitido aumentar su puntaje electoral. En la elección de 2018 estaban en 3.4 puntos del porcentaje del padrón, en 2021 aumentó a 7.8 y en 2022 alcanzaron 11.7 puntos y "en 2023 debe continuar esta tendencia de preferencia electoral".

Ivonne Ortega considera "peligrosa" la actitud del secretario de Gobernación

Cuando habló de las críticas que lanza el titular de la Segob en público contra los opositores, Ivonne Ortega afirmó que le parece una actitud peligrosa porque es el encargado de la política interior del país.

"Su trabajo es construir puentes de diálogo y él rompe el puente entre las diferentes fuerzas políticas del país".

“El trabajo de la Segob es un trabajo que no se ve, pero si se siente. Hoy, yo creo que el presidente de la República debe valorar su permanencia (de Adán Augusto López)”.

MC, en contra de la reforma electoral de la 4T

Sobre la reforma electoral que pretende el gobierno de la 4T, Ivonne Ortega reiteró que Movimiento Ciudadano está en contra y así lo manifestó desde el primer momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador la mandó al Poder Legislativo.

“Las reformas electorales del país tradicionalmente se proponen desde el principio de una administración federal, pero este gobierno (de la 4T) lo hace casi al final de su sexenio, quiere poner las reglas electorales de último momento”, señaló.

“El INE es una institución que se ha constituido con el esfuerzo de millones de mexicanos. El INE no son los consejeros, no es la herradura de la democracia..., somos todos".

"Te identificas con tu credencial de elector, (el INE) es de todos y todos estamos obligados a cuidarlo, sostenerlo y mantenerlo".

"De entrada esta reforma electoral ya tiene un impacto brutal porque hoy que se discute en la Cámara de Diputados la Ley de Ingresos y la próxima semana la Ley de Egresos, el Poder Ejecutivo federal propone un brutal recorte en el presupuesto del INE".

Ivonne Ortega: El gobierno de AMLO pone en riesgo los procesos electorales

"Este gobierno pone en riesgo, no a los consejeros electorales, sino a los procesos electorales de 2023 y 2024”.

Explicó que la 4T critica mucho el gasto del INE, sobre todo por los gastos de comida, viajes, traslados, "pero no dice ni revisa que esos gastos son de las miles de personas que tocan a la puerta de las casas para preguntar si el ciudadano quiere ser su representante, si quiere estar al frente de una casilla de votación".

"El gasto no es para el café que toman los 11 consejeros electorales nacionales, como quiere hacer creer el gobierno obradorista".

¿Aquí en Yucatán los dirigentes del PRI, PRD, PT y Verde Ecologista realizan reuniones? ¿No ve algo raro cuando el PT y el Verde están más alineados a Morena?, le preguntaron.

“Están tratando de garantizar posiciones en la mesa con acuerdos cupulares, en lugar de salir a buscar a los electores, a su público, tratar de conquistar al electorado”, contestó.

Nuevo distrito electoral federal en Mérida

También confirmó que Mérida tendrá un nuevo distrito electoral federal con la redistritación, cuya demarcación electoral abarcará una parte del sur de Mérida y otra parte de Kanasín.

En este reacomodo de los 300 distritos electorales federales, Yucatán ganó un distrito y Veracruz lo perdió.

“La condición que pone el INE para que tengas un nuevo distrito electoral federal es que haya un crecimiento poblacional, y Yucatán lo tiene en forma exponencial".

"Se puede ver con el tráfico vehicular de todos los días, y por la gente que está viniendo a vivir en Yucatán, que es lo que estamos sufriendo”.