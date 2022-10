Desde Mérida, señalan desgaste de “corcholatas” de López Obrador

El toque político de la Convención Nacional de delegaciones, sectores y ramas industriales de la Canacintra, que se realiza en esta ciudad, corrió a cargo del reconocido analista mexicano Macario Schettino que consideró que la candidata favorita del presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum, no ganará la elección de 2024 “ni de milagro”.

A su decir, el destape anticipado de tres años que hizo López Obrador para designar a su sucesor fue un error porque ha desgastado a “sus corcholatas” y ya no puede sostener a la favorita, por ello metió en la competencia al “conde pátula” en referencia a su paisano Adán Augusto López, quien tampoco levanta buenas expectativas.

“Meter como candidata a Claudia fue otro error del presidente López Obrador. ¿Cómo nombras y sostienes a una candidata con tres años de anticipación? Ella no gana ni de milagro, no levanta y por ello el presidente mandó traer al mayordomo del conde de pátula, es decir, a Adán Augusto”, señaló.

“Marcelo (Ebrard) tiene el problema que se le cayó la Línea 12 del Metro y ya está lista la orden de aprehensión en su contra si se rebela. El presidente está metido ahora en un problema monumental con su sucesión”.

El 56% de los votantes siempre lo han hecho por PRI y la izquierda, mencionó.

Cuando el PRI gana ese porcentaje de votos, la izquierda lo pierde. Cuando la izquierda lo gana, el PRI lo pierde, es la estimación que tiene de un análisis de la votación en los últimos 15 años.

Esta costumbre es porque a los mexicanos les enseñan en las escuelas primarias que lo más importante de la historia fue la Revolución Mexicana y hay que admirar a los héroes de esa gesta.

Por ello López Obrador centra sus mañaneras en esa temática, sabe que el votante piensa así.

Schettino afirmó que lo que pasó en la elección de 2018 es que Morena solo reemplazó al PRI y por ello el mapa de la República pasó de rojo a guinda.

Y como creen que Morena ya gobierna todo, es un partido imbatible, pero esa una visión equivocada porque ya empieza a perder preferencia en apenas tres años y ello tiene preocupado al presidente.

“López Obrador pudo modificar la Constitución en sus tres primeros años y no lo hizo porque no piensa a largo plazo. Él tiene un problema de pensar a largo plazo y por eso usa la ‘mañanera’ para corregir las tonterías que dijo el día anterior”.

“No puede ver más allá de 24 horas. Suponía que iba a ganar la elección intermedia, pensó que ganarían los 400 diputados y extendería su mandato y hasta podría reelegirse, pero el 6 de junio de 2021 la gente votó contra él y hoy la coalición de izquierda no tiene mayoría simple, para tenerlo necesita del partido Verde, que es un partido que se vende al mejor postor y si se rebela ni siquiera podrá sacar el presupuesto federal”.

Luego advirtió que mientras los ciudadanos sigan votando y contando los votos, ganará el mejor, en democracia no se sabe quién ganará porque hay reglas.

En 2018, dijo, el caso de los mexicanos que votaron por López Obrador fue un suicidio político y democrático porque le dieron todo el poder a una persona, eso destruye la democracia y México va rumbo a la situación que pasó en Argentina con el peronismo.

“México no será como Cuba ni Venezuela, eso no pasará nunca, le pasará como a Argentina”, reiteró. “La esposa del presidente (Beatriz Gutiérrez Müller) creó el grupo de los chavistas, López Obrador era un priista priista; su mujer es la que juntó a esa gente, es la que los anda moviendo. Si la esposa dice vamos para allá, por allá irá López Obrador”.

“Los chavistas de la esposa del presidente están gobernando Ciudad de México por medio de Batres (Martí Batres, secretario de Gobierno), que es un porro, es un golpeador, no es político y cree que con golpes van a recuperar la capital”, reiteró.

“López ha perdido más popularidad, está igual que Zedillo, Fox y Calderón y éstos no pudieron hacer ganar a sus candidatos preferidos. Claudia no es buena candidata, Adán Augusto tampoco, si son los únicos de López Obrador no ganarán nunca”.

¿De dónde sacan que ganarán, el presidente está desgastado por sostener a Claudia, es tan grande el riesgo que si la oposición forma una coalición, Morena pierde la Presidencia. Por ello, el presidente está tratando de destruir la coalición y está con las ganas de que no haya elecciones presidenciales”.

“Les aviso con tiempo, yo sí sé, pero ustedes no van a creerlo, que podría no haber elecciones en 2024”.— Joaquín Chan Caamal