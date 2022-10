Quejas de grupo camionero por una nueva firma

Socios de Camioneros Aliados de Yucatán acusan a directivos de la empresa de excluirlos en la conformación de la nueva organización Transportistas Peninsulares Aliados, S.A., promotora de inversión de capital variable.

La nueva organización, dicen los socios en rueda de prensa, se creó con el propósito de que los directivos de Camioneros Aliados puedan participar en el nuevo sistema de transporte público, derivado de la nueva Ley de Transporte que entró en vigor hace aproximadamente un mes.

Acompañados de su representante legal, Gabriel Ramayo Duarte, los socios piden ser incluidos en la nueva sociedad y que se respeten sus derechos, pero señalaron que la directiva no les ha dado una repuesta.

Ramayo Duarte señala que, tras la aprobación de la nueva Ley de Transporte, la Dirección de Transporte les dijo a todas las empresas del ramo que para participar en el nuevo modelo deberían modificar sus estructuras y agruparse.

“Las autoridades de transporte van a crear a su vez un sistema de administración, tengo entendido que se va a crear un fideicomiso en el que se va a administrar todo lo que genere el transporte: venta de boletos (…) Tengo entendido que van a ser 7 grupos de empresas”.

Ramayo Duarte dice que se enteraron que a los directivos de Camioneros Aliados, encabezados por Arturo Rodríguez Berzunza, se les dijo que no iban a participar en la nueva estructura de transporte porque tiene mucho lastre (problemas económicos, demandas laborales, embargos por deudas de carácter civil y mercantil…).

“Eso motivó que la directiva de Camioneros Aliados cree una nueva empresa de carácter mercantil, porque nosotros somos una sociedad civil particular. Entonces crean Transportistas Peninsulares Aliados, S.A., promotora de inversión de capital variable”, dice el abogado Ramayo.

La molestia, señalan, es que la empresa se conformó únicamente con 18 socios de los casi 200 que tiene Camioneros Aliados de Yucatán. Y todo se hizo a sus espaldas, aseguran.

“El problema es que con motivo de la conformación de la sociedad civil de Camioneros Aliados, todos los socios tienen entregadas sus aportaciones económicas, incluso sus camiones, a la administración de Camioneros Aliados”, dice el abogado. — IVÁN CANUL EK

Señalan que han pedido información a la directiva, pero se las han negado, incluso fueron al Gobierno, donde la secretaría María Frtiz Sierra les dijo que entendía la situación, pero que no podía ayudar porque se trataba de una sociedad particular, aunque los canalizó con el director de Transporte, quien fungió como intermediario para una entrevista con Rodríguez Berzunza, quien, dice el abogado, solo dio evasiva.

Agrega que el directivo le pidió a los socios, para integrarlos a la nueva empresa, entregar una serie de documentos que, luego ya no les quiso recibir. “Para qué el personalmente los recibía exigía documentos que no tienen nada que ver con la sociedad, entonces lo que hicimos fue reunir la documentación, y mediante un escrito, yo lo llevé a Camioneros Aliados para que formemos parte de la nueva sociedad; sin embargo, no hemos obtenido respuesta”.

En la rueda de prensa también estuvieron Karen Ancona Reyes, Edder Yam Acosta y Juan Ramírez Ojeda. En total son 23 socios que se han movilizado, buscando llegar a un acuerdo con la directiva.