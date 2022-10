Los millonarios recursos de las Afores, ''tentación para el gobierno de AMLO''

El presidente del Congreso del Trabajo de Yucatán, Pedro Oxté Conrado, afirmó que sería un error que el gobierno federal intervenga en la administración de la bolsa multimillonaria de las Afores de los trabajadores porque es dinero fresco que genera una tentación para la mala inversión y manejo.

Como informamos, ante el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar una revisión de las Afores porque hay una minusvalía importante en los recursos de los trabajadores y que el gobierno podría administrar esos fondos acumulados, los economistas yucatecos Álvaro Cano Escalante, catedrático de varias universidades, y Gabriel Rodríguez Cedillo, de la Facultad de Economía de la Uady, declararon al Diario que ven un riesgo real.

Consideraron que sería una mala decisión que avanzara la ideal del gobierno federal de intervenir en los ahorros de los trabajadores.

Incluso, señalaron que pasaría lo mismo con el sonado caso del Isstey (que está en quiebra técnica), podrían surgir problemas graves y muy serios con las Afores.

Pedro Oxté Conrado: "Sería fatal" que el gobierno administre las Afores

Entrevistado en el Congreso del Estado, donde asistió a la entrega del reconocimiento “Médico del Año del Estado de Yucatán 2022”, Oxté Conrado afirmó que para el sector obrero y sindical "sería fatal" que el gobierno federal administre las Afores porque no es transparente.

“Quienes leemos, investigamos y participamos en reuniones sindicales nos enteramos de lo que sucede con los recursos de las Afores”, dijo.

“Hay funcionarios y dependencias federales que no son transparentes en el manejo de las Afores. Como es un dinero fresco que está fluyendo y son billones de pesos, es una tentación".

"El sector obrero y sindical tuvo que proponer una serie de candados en las Afores para todos los funcionarios que manejan esos recursos y pedimos mayor transparencia".

Oxté Conrado advierte que los trabajadores pierden dinero

"Empezaron a autorizar inversiones de alto riesgo por medio de las Siafores (empresas privadas que realizan las inversiones de los fondos de las Afores) y todas tuvieron minusvalías".

"Se corrompen los administradores de las Siafores con otras dependencias y empresarios que prestan nuestro dinero, saben que no van a tener rendimientos y se los dan, no queremos que siga sucediendo esto porque los trabajadores pierden dinero”.

Oxté Conrado, también secretario general de la CROC en Yucatán, reiteró que sería un error que el gobierno federal administre las Afores o los utilice para sus proyectos emblemáticos.

Piden mantener el sistema actual de las Afores, con más candados

Las Afores tienen que seguir el sistema actual, pugnará que le pongan más candados y vigilancia porque los billones de pesos son una tentación para este sexenio de la 4T.

Desde que el líder croquista oyó el tema, dijo que el caso de las Afores es muy delicado porque es muchísimo dinero y es una bolsa de recursos que tiene una fluidez permanente.

"Es dinero fresco por las aportaciones de los empresarios y su manejo sí preocupa al sector sindical laboral y a los trabajadores porque hoy disponen indiscriminadamente de esos recursos y no tienen utilidades, sino puras minusvalías".

“Desde hace años seguimos planteando que nos dejen de robar nuestro dinero".

"No se vale, en el sexenio de (Vicente) Fox dijeron que miles de cuentas no tenían dueño y dispusieron de más de 20 mil millones de pesos de cuentahabientes, según ese gobierno porque no aparecieron los dueños”, recordó.

¿De quién son las supuestas cuentas "fantasma" de Afores?

“Cuando nos consultaron a las centrales obreras sobre las Afores, de nuestra opinión para que inviertan esos recursos para infraestructura, le dijimos que esas cuentas no son fantasmas, tienen dueños y son albañiles y compañeros de la construcción que no lo sabían".

"Los albañiles ignoran que los patrones aportan dinero para su retiro y los patrones tampoco les informan. Propusimos que el gobierno federal realice una campaña de difusión y localización de esos trabajadores, pero no lo hicieron”.

“Hoy, para mí, sería injusto que nuevamente el gobierno federal trate de disponer de esas cuentas que no están ubicables, saben los nombres de los trabajadores que pueden reclamar ese dinero, pero no los quieren localizar”, subrayó.

Piden que localicen a los dueños de las Afores "abandonadas"

“Lo más sano del gobierno federal es que dé la orden a las Afores que empiecen a localizar a los dueños, no son cuentas fantasmas, el dinero allí esta".

"Es grave que estén disponiendo de ese dinero solo por no ubicar a los titulares de las cuentas”.

Oxté Conrado dijo que el sector obrero propondrá que en vez que el gobierno federal se apropie de los recursos de las cuentas sin reclamación es mejor que toda esa bolsa millonaria de dinero se reparta en parte equitativa a todos los trabajadores en activo que están en las Afores.