¿Qué es un médico familiar? Este es el camino de un doctor en Yucatán

Un médico familiar es mucho más que un médico de primer contacto, conocedor de los problemas de salud que suelen afectar a los pacientes de todas edades, ese que a nivel institucional en el sector salud atiende la consulta de los derechohabientes, diagnostica y prescribe, otorga una incapacidad cuando se requiere o canaliza a un especialista de segundo nivel cuando la situación así lo amerita.

Para el doctor Mario Euán Canto, con 38 años ejerciendo la medicina en Yucatán, institucionalmente el médico familiar no es un burócrata.

Antes que nada, expuso, es un profesional de la salud cuyo campo de acción está íntimamente ligado a la salud al interior del núcleo familiar y es a la vez un apoyo de la misma cuando la enfermedad trastoca la dinámica de las relaciones entre sus integrantes.

Nacido en Mérida Yucatán hace 63 años —se retiró en 2015—, Euán Canto dijo que estaba a cargo de apoyar la formación de nuevos galenos en el área de urgencias del hospital Benito Juárez del IMSS desde 1990.

De igual manera, fue designado por el propio instituto como el encargado del programa de traslado de pacientes de urgencias mediante modernas ambulancias equipadas con todo lo necesario para el soporte vital del paciente en condición crítica durante su traslado.

La mañana del pasado sábado 22, en el marco de la ceremonia con motivo del Día del Médico organizada por el Colegio de Médicos de Yucatán, A. C., él junto con otros destacados galenos locales que han puesto en alto el nombre de la medicina en la entidad recibieron un reconocimiento a su trayectoria en defensa de la salud de los yucatecos.

La vocación por ser médico

Entrevistado en torno a su trayectoria, el doctor Euán Canto reveló al Diario que sus primeros acercamientos al terreno de la medicina se dieron casi sin pretenderlo a los 11 años de edad.

En un grupo scout al cual pertenecía él era quien generalmente atendía las heridas que sus compañeros escultistas se producían en las actividades y campamentos en los que participaban.

“En una ocasión en un campamento, con sumo cuidado, extraje una garrapata del ombligo de un compañero scout; las garrapatas son transmisoras de enfermedades al ser humano, de modo que saber extraerla es básico para minimizar potenciales riesgos a la salud”.

“Mi acción fue reconocida por un dirigente scout ahí presente, quien me dijo que yo podría ser un muy buen médico. Al principio quizá solo me pareció un comentario halagador, pero sin duda me dejó profunda huella desde la infancia, quizá desde entonces surgió en mí el deseo de abrazar esta profesión” comentó.

Después explicó que ingresó a la carrera en la Facultad de Medicina de la entonces UDY, hoy Universidad Autónoma de Yucatán, en una época en la que para ser admitido no bastaba presentar un examen de admisión satisfactorio, los aspirantes tenían que venir respaldados con muy buenas calificaciones del bachillerato.

El joven perfilaba su especialización al campo de la ortopedia, pero fue el ejemplo de un maestro de la facultad y poseedor de alto sentido humanista, el finado doctor Carlos González Álvarez, lo que le persuadió para convertirse en médico familiar.

La salud, base de la medicina familiar

“La salud en la familia y el impacto que la enfermedad tiene en el núcleo familiar constituyen la base de la medicina familiar” explicó.

A decir de Euán Canto, el médico familiar al interior de una institución no es un burócrata, si bien cumple con disposiciones de carácter administrativas definidas como parte de su labor, la formación profesional del mismo le permite trabajar como un apoyo para la familia cuando la enfermedad aqueja a alguno de sus integrantes.

“La enfermedad no solo afecta a quien la padece, la familia también se ve afectada en lo anímico, en lo económico, en su propia dinámica cotidiana; en este sentido el médico familiar es un apoyo o un acompañante en el proceso de recuperación del paciente, proceso que puede ser más efectivo cuando la familia colabora, participa y se involucra”.

La labor de un médico

En el área de urgencias del hospital Benito Juárez, su labor al frente de la formación de los futuros especialistas en urgencias médicas, consistía en reforzar el lado humanista de los mismos e inculcarles la importancia de la comunicación y acercamiento estrecho con la familia.

El doctor Mario Euán Canto está casado con la doctora Martha Patricia López y López desde 1986, tiene dos hijas y dos nietos, es un entusiasta practicante de las artes marciales y promotor de los valores del escultismo.