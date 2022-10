Exige personal del Conalep en Yucatán la homologación de sus salarios; amenazan huelga

Homologación de los sueldos de los profesores como los de otros sistemas de educación media superior, entre otras cosas, solicitó ayer martes un grupo de maestros del Conalep Plantel Mérida I del Fraccionamiento del Parque.

También advirtió que si las autoridades no cumplen sus demandas podrían llegar a una huelga nacional.

Los quejosos cerraron las puertas del plantel para realizar un “paro técnico” con el que los estudiantes ya no tuvieron clases en todos los Conalep de Yucatán.

Algunos maestros del Conalep dijeron que en promedio ganan $80 por hora y el máximo es de $120 por hora, mientras en el plantel DGTI que se encuentra a unos pasos de esa escuela la hora se paga a $380.

Las mensualidades son de $6,000, de $8000 en algunos casos de trabajadores del Conalep.

En las instalaciones del plantel colocaron un cartel con la imagen del presidente al que le pedían la homologación que les prometió.

Les incumple la 4T

Carlos Roberto Díaz Payán, secretario general del Sindicato de Trabajadores Docentes del Conalep en el estado, expuso que están pidiendo desde hace ya algunos años la homologación, basificación y el reconocimiento de su antigüedad.

“El presidente actual (Andrés Manuel López Obrador) se comprometió con nosotros cuando fue candidato, ya siendo presidente nos volvió a dar su palabra en marzo de 2020”, afirmó. “Después que nos meten en las mesas de trabajo que hicimos junto con el Conalep nacional, con el congreso nacional, se hizo un trabajo perfectamente, se presenta la propuesta de tomar un acuerdo y se firma”.

“De repente al subsecretario nacional de Educación Media Superior, el doctor Juan Pablo Arroyo, se le da la indicación en el Congreso de que meta la propuesta a la Secretaría de Hacienda y simplemente no la metió”.

“Cuando nos informan le pedimos a él que no los diga y él nos dice así tranquilamente: ‘Señores, ya no estoy, ya me sacaron y ya no metí nada’”.

Explicaciones

Además, indicó el entrevistado, se les pidió una explicación a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y era su obligación retomarlo, pero no querían hacerlo, hubo un movimiento en la secretaría y se cae en esto.

A su decir, se les advirtió que harían una movilización, no lo quisieron creer, hicieron una y entonces se convocó a todos los sindicatos de defensa Conalep.

Se convocó para ayer porque se está discutiendo en el Congreso la Ley de Egresos, “que es la que nos interesa” y en la cual piden que se vuelva a poner el proyecto ya no solamente del Conalep, sino de educación media superior.

En este movimiento estamos Conalep, lo que aquí se conoce como Cecitey, el Cibay, telebachilleratos y telesecundarias. Ellos no hicieron paro hoy, el Cecitey lo hizo la semana pasada, manifestó.

Hoy estamos todos y en Ciudad de México en este momento (ayer alrededor de las 9 a.m.) hay una concentración masiva de todos los subsistemas educativos del nivel medio superior y para reclamar lo mismo.

Nos dijeron que es una irresponsabilidad de los anteriores gobiernos, pero este gobierno se comprometió con nosotros, nos dio su palabra de que lo iba a realizar, alegó.

Si no lo está cumpliendo vean lo que dice la manta: que cumpla con su palabra, es lo que queremos nada más, que cumpla con la palabra que nos dio y que nos puso en las mesas, apuntó.

En Yucatán hay 300 maestros en los cinco planteles Conalep; a nivel nacional son 16,000 maestros.

—Estamos hablando que ya en conjunto con los maestros de sistemas educativos somos aproximadamente 60 mil.

Sobre la homologación del salario, expuso qué significa:

—Ganamos la tercera parte de lo que gana DGTI teniendo mejores eficiencias terminales en la educación. El mismo trabajo que es a nivel medio superior sacando bachilleres y tenemos nosotros el 85% de muchachos que entran a trabajar saliendo de Conalep. Nuestra eficiencia terminal es mayor.

—¿Cómo es posible que tengan ellos trabajadores de primera y de segunda que hacen el mismo trabajo en el mismo entorno, pero con condiciones de trabajo diferentes?

Eso no puede ser, estamos viendo que nos homologuen a ellos, subrayó.

Ellos no son trabajadores de segunda, dijo, todos los profesores son profesionistas, los hay con maestría, doctorado, maestros que tienen muchos años de servicios y “ya es tiempo de que se tiene que hacer esto, es un acto de justicia laboral y aparte de eso es un derecho universal, el derecho al trabajo, tener un trabajo digno y bien remunerado, es un derecho universal”.

—No se vale que en este país, hasta este momento, gobierno que haya pasado sigue teniéndonos como trabajadores de segunda, somos trabajadores de la educación, hemos dado una vida aquí. Un servidor tiene 37 años de servicio, ¿tú crees que ya tengo las tablas para aspirar a una jubilación digna? Es lo que estamos pidiendo.

Asimismo, indicó que de los sistemas de educación media superior DGTI es el que gana más, ellos manejaron un esquema muy especial. Por ejemplo, en el Cobay un 50% de su sueldo es federal y el otro 50% es estatal. En el estatal están bien, en el federal no.

Cecytey están en lo mismo y aparte los tienen, los que trabajan en Mérida tienen un sueldo de 100% que es menor al de DGTI; los maestros que salen a municipios como Maxcanú ganan el 60%. Esto no es lógico. Se exponen en la carretera, ayer (por el lunes) murió un maestro de Motul.

—¿Cómo es posible que expongan a la gente y luego nos pagan hasta menos? ¿Usted cree que sea lógico que el que sale a municipios gane el 60% gane menos de lo que gana uno de Mérida?

El líder del sindicato expuso que después de este paro nacional que fue de un solo día habrá movimientos mucho más fuertes hasta llegar al punto de declarar una huelga nacional.

Después explicó que en el Conalep hay una federación de sindicatos que tiene registro y ellos emplazarán a huelga nacional.

—Tenemos una excelente relación con el gobierno del Estado, con ellos negociamos prestaciones, platicamos, tenemos excelente relación laboral. Han sido respetuosos con nosotros y hemos sido muy respetuosos con ellos, el punto está que somos trabajadores federales desde hace 42 años.

—La Federación nos paga por medio de un fideicomiso que se llama Faeta, ellos nos pagan. ¿A quién tenemos que reclamar que nos homologuen? A la Federación.

Luego precisaron que los planteles mañana abrirán normalmente, pero si no hay respuesta de la Federación se irán a huelga nacional después del 15 de noviembre.

En Yucatán hay más de 4000 mil alumnos en Conalep.

El dirigente aclaró que tiene reconocimiento de antigüedad únicamente del gobierno del Estado por medio del Isstey, para tener la seguridad social pero a nivel federal no tienen ese reconocimiento.

Al paro técnico se sumaron los Conalep Mérida I, II y II y Valladolid y Tizimín, los cinco planteles.