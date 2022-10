Víctor Cervera no se da por aludido en disculpa pública de Michelle Fridman

Para Víctor Manuel Cervera Hernández, el escrito que subió a sus redes sociales la secretaria de Fomento Turístico del gobierno del Estado, Michelle Fridman, no es una disculpa pública.

“No me sentí aludido porque está dirigido a la opinión pública, no me menciona directamente”, respondió el exfuncionario priista y excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Mérida cuando se le pidió su opinión sobre la disculpa pública que dio la funcionaria estatal de Turismo.

“Sí me hicieron llegar el escrito por amigos. Lo que yo entiendo es que explica y justifica que tuvo un problema con un exfuncionario”, manifestó Cervera Hernández.

“Ese problema dejó de ser entre particulares porque llegó a las autoridades y las instancias legales”, añadió.

“Ese escrito no es una disculpa”: Víctor Manuel Cervera

“No quiero parecer soberbio, pero ese escrito no es una disculpa, es una relatoría y una justificación de lo que le sucedió. No está dirigido a mí ni está firmado ni tiene a quién va dirigido, no lo tomo como una disculpa para mi”, dijo ayer Víctor Cervera Hernández, en relación con un mensaje que puso en sus redes sociales el viernes pasado la secretaria de Turismo del gobierno del estado, Michelle Fridman.

Hijo del exgobernador Víctor Cervera Pacheco, el entrevistado señaló que ayer domingo venció el plazo de prórroga que pidió la funcionaria y estaba en espera sobre lo que le dijo a la Codhey (Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán).

El viernes 30 de septiembre el Diario publicó que finalmente la titular de Sefotur ofreció disculpas por la polémica protagonizada, tras una desafortunada respuesta a Cervera Hernández, a quien por cierto no menciona en un comunicado que subió a su cuenta de twitter. La funcionaria reconoce que en las últimas semanas ha recibido comentarios sobre el tuit que tuvo “con un exfuncionario y excandidato”, quien presentó una queja ante la Codhey por presunta violencia política en razón de género por llamarle “dama” luego de una crítica que hizo Cervera Hernández en torno al panucho y a cómo se escribe Tixkokob (la funcionaria había escrito Tixcocob).

En la entrevista ayer, Cervera Hernández anticipó que seguirá el procedimiento de queja (ante la Codhey y la Comisión Nacional de Derechos Humanos) y recordó que ayer domingo venció el plazo de 10 días que le dio la Codhey para que responda en un informe sobre su intervención en los hechos expuesto por el quejoso.

“Yo tengo una queja formal ante la Codhey y debe de haber una notificación formal”, indicó Víctor Cervera. “Pasaron los 7 días de plaza inicial sin responder y pidió una prórroga de 15 días, pero le dieron 10 días y hoy (domingo) vence ese plazo. La respuesta la tiene que dar a esa instancia, no en unos comentarios”.

Así lo tomo —continuó—: ella no se refería a mí, no está dirigido a una persona como se debe hacer, como se da la cara a un problema personal y se enfrentan las cosas. No está firmado. Es una justificación, más que una disculpa. Al no saber a quién está dirigido, no se sabe si es para mí o para otras personas con las que ha tenido diferencias”.

“Tengo puesto a disposición de la Codhey un correo electrónico y mi número de teléfono celular para que me notifiquen, si no obtengo una respuesta, voy a llamar a la Codhey para saber si ya hubo alguna respuesta de ella”.

Víctor Cervera insistió en que ese escrito de Michelle Fridman no estuvo dirigido a él y recordó que su familia le enseñó que cuando se ofrece una disculpa, la dirige uno al ofendido en forma directa, le pones fecha, nombre de la persona a quién va dirigida y la firmas.

“Eso no sucedió con el escrito de la funcionaria”, insistió. “Estuvo dirigido a la opinión pública y explica que tuvo un problema y se debió a una persona que la criticó en forma constructiva. Y dice que debido a esto la sacaron de sus casillas y respondió inadecuadamente, hay mucho por analizar en su escrito”, dijo. “¿A quién lo dirige?, sabemos que fue ella la que escribió y lo subió porque fue en su cuenta de tuit. Pero si imprimes esa hoja y la dejas en cualquier lugar, la persona que la lea interpretará que puede aplicar para cualquier persona”.

Por todo lo expuesto anteriormente, el hijo del exgobernador no se siente aludido ni que la disculpa pública sea para él.— Joaquín Chan Caamal