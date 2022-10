Vila, por alianza con la sociedad

El gobernador Mauricio Vila dijo ayer que los políticos deben poner encima de sus diferencias las prioridades del país y que su partido debe construir una gran alianza con la sociedad civil.

El jefe del Ejecutivo yucateco participó en el primer “Foro por un México mejor #Cambiemos México, ¡sí hay de otra!”, organizado por el PAN en Ciudad de México.

En la mesa panel también estuvieron: María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua; Santiago Creel Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato y diputado federal del PAN.

El otro invitado fue Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, pero no asistió y envió un mensaje grabado en vídeo.

Vila Dosal tuvo dos intervenciones, una de presentación y un mensaje final, y respondió dos preguntas del público. Él y Maru Campos fueron los gobernadores que recibieron mayor número de comentarios de apoyo durante la transmisión, que se inició minutos después de las 11 de la mañana y terminó a las 13:40 horas.

“La política es el arte de ponernos de acuerdo. Un filósofo dijo que es el arte de comer, sonreír y pedir más. Esto no tiene que ser así. Hoy en el PAN siento una camaradería que no sentíamos antes”, señaló Vila.

“Lo que queremos todos es que haya mejores gobiernos. México tiene un gran potencial, pero el país está muy polarizado. A los que llaman buenos, conservadores, fifís, chairos, esto no le sirve a este país.

“Necesitamos que México tenga alta mira, un proyecto en común, un estilo de gobernar como lo tiene Yucatán. Nosotros sabemos qué le conviene a Yucatán y trabajamos en equipo. México tiene suficientes problemas para seguir metiéndose el pie unos a otros.

“Tenemos que tener madurez, poner encima de las diferencias las prioridades del país. Y en el PAN, quien vaya a ser el candidato o candidata (a la Presidencia de la República) debe ir con una gran alianza con la sociedad civil y la sociedad organizada”, afirmó Vila.— Joaquín Chan Caamal.

“Ya están en campaña las corcholatas; nuestro deber es dar resultados a los que nos eligieron. Si damos resultados en Yucatán, en Chihuahua, en la Cámara de Diputados, se hará una colaboración como sucede cuando hay un huracán, un terremoto. Lo que quieren los ciudadanos es resolver los problemas de la gente”.

El gobernador yucateco destacó que hay quienes se molestan porque trabaja coordinado con el gobierno federal, pero es parte del trabajo en equipo y aplicar la gobernanza.

“Para que le vaya bien al país no solo hay que tener una visión partidista, sino ciudadana”, recalcó.

“Me quedan dos años de gobierno y las organizaciones e instituciones son las que se quedan, son las que van a sacar adelante al estado. Seguiremos dando resultados y construir con nuestro granito de arena para que a México le vaya mejor”, dijo.

Igual afirmó que el estilo de gobierno que tiene Yucatán funciona y puso como ejemplo todos los indicadores que superan a los del país. Incluso, “Yucatán no solo es el estado más seguro de México, sino que ya bajó la incidencia delictiva un 66%”.

Una de las preguntas que le formularon al gobernador por R. Rocha fue: ¿qué puedes hacer por tu patria que está en peligro?

“Es importante que todos entendamos que desde donde estemos podemos aportar. Nosotros como gobernadores, lo más importante es que involucremos en los gobiernos a los ciudadanos”, respondió Vila.

“En Yucatán, siempre que se hace el presupuesto que se le lleva a los diputados, pasa el filtro de un consejo ciudadano de elaboración y seguimiento. Allí están representados Coparmex, Canacintra, presidentes de colegios de profesionales y rectores. Les exponemos cómo queremos recaudar y en qué queremos gastar el presupuesto, lo discutimos y se decide si se cobran más impuestos o no.

“Hay quienes creen que la iniciativa privada se opone a los impuestos, ya me apoyaron dos veces. Cuando aumenté el impuesto sobre las nóminas y el impuesto ambiental. ¿Por qué me apoyaron? Porque hay transparencia y un conocimiento de que si no tenemos recursos se dejarán de hacer ciertos programas. Esta forma de elaboración del presupuesto tiene el reconocimiento del IMCO, es una de las mejores prácticas y ha sido recomendada en todos los estados”, indicó.

“Si de verdad queremos combatir la corrupción hay que empezar en casa, con nosotros mismos, en un gobierno con 45 mil trabajadores puede haber corrupción. La diferencia es cómo reaccionamos, o nos hacemos tontos o lo cortamos de raíz, así es como hay que aportar al país”.

Santiago Creel afirmó que sí se puede derrotar electoralmente a Morena en la elección de 2024 y la base debe ser construir el polo opositor más fuerte y poderoso entre partidos de oposición y ciudadanos que se ha visto en México. Solo así se podrá corregir el rumbo de México y regresar a la grandeza mexicana que tenía antes de que el actual partido llegara al poder.

“Mi querido Mauricio (Vila Dosal), sabes que uno de mis adversarios fue Víctor Cervera, quien gobernó más tiempo; lo que tú hiciste después con el viejo sistema y la transición que se había dado en otras partes, es una gesta”, dijo Creel Miranda en su mensaje final.

“Me tocó lidiar con Víctor Cervera y se sabía lo que era. Me honra ser de Acción Nacional. Les voy a decir una cosa: no me gustan los políticos que se cambian de camiseta. Aquí estamos jefe Marko (Cortés Mendoza, líder del PAN nacional) para lo que haga falta, de soldado raso o de capitán”.

Maru Campos también hizo una relatoría de su lucha para alcanzar primero la alcaldía de Chihuahua y luego la gubernatura ganándole 2x1 a Morena y cómo soluciona los problemas de la ciudadanía, principalmente la carencia de agua potable y atrae inversiones mediante el respeto al estado de derecho y la formación de capital humano enfocado a la tecnología.

“Este momento que vive México no es para quedarnos sentados y cruzados de brazos; este México está adormecido, no nos hemos dado cuenta qué tan grande podemos ser. Hay que hacer un llamado para lograr el gran despertar de México”, señaló la gobernadora.

Por su parte, Romero Hicks destacó su paso por la gubernatura de su estado, su larga carrera en el servicio público y también convocó a una alianza con la ciudadanía.

“Hoy es el tiempo de la ciudadanía, la primera alianza es con la ciudadanía, es el ciudadano de a pie el que piensa y quiere una clase política diferente; quiere gobiernos innovadores y honestos, que puedan mirar a los ojos. Sí hay ciudadanía en México que sueñe y pueda conducir a este país”, dijo.

“Hoy tenemos un país de fantasía que se dirige desde la presidencia de la república. Nos quieren engañar que estamos bien, pero no es cierto. Tenemos varios cánceres, lo que más nos debe preocupar es la quiebra de las familias, la pobreza y desigualdad que no se ha podido corregir. Lo que más inquieta es la violencia acompañada de la inseguridad y la baja autoestima colectiva por todo lo que estamos viviendo”.

Asimismo, djo que el actual Presidente llegó al poder con el mayor bono ciudadano y hoy muestra que fue una tragedia política que haya ganado porque tiene un balance negativo.

Marko Cortés abrió el foro con un mensaje donde también criticó el desempeño del gobierno de López Obrador y afirmó que el modelo de buenos gobiernos del PAN sí da resultados, a pesar de los recortes presupuestales y las complejidades que prevalecen en el país.

Al PAN le interesa el diálogo, que el partido es una oposición valiente, construye y propone soluciones y alternativas, que tiene valores, no se vende, no se dobla ni se atemoriza ante el actual gobierno federal, refirió.

“El PAN quiere que la población viva en paz, que mejore el tejido social, que se resuelvan de raíz la violencia, la inseguridad, el consumo de drogas, que los policías civiles estén bien pagados y con buenas prestaciones como está en Yucatán”.

También se refirió al falso debate de que quieren que regresen los militares a los cuarteles.

“Quien lo prometió fue otro y hoy dijo que cambió de opinión”, señaló el líder nacional del PAN en referencia al presidente López Obrador.

“Queremos que los policías civiles nos cuiden como ocurre en países democráticos del mundo, y cuando sean superados, entonces sí, que entren las fuerzas armadas; los mexicanos merecemos vivir en paz”.

En el foro también fue presentada la diputada federal yucateca Cecilia Patrón Laviada, quien es secretaria general del CEN del PAN.