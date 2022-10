Menor incidencia en delitos contra la mujer en Mérida

La doctora Fabiola Alanis Sámano, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), informó que las mexicanas sufren delitos tipificados de violencia de género, familiar y sexual, violación simple y equiparada, feminicidio y lesiones dolosas.

En el país, dijo, tenemos muy identificados dónde se presenta mayormente ese número de delitos: en muertes violentas de mujeres encabezan Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Baja California, Michoacán y Ciudad de México.

Según mencionó, tienen registros en esta zona, principalmente en Yucatán. Este último tiene el lugar número 31 entre los que registran menos muertes violentas de mujeres.

Yucatán registró de enero a agosto de este año cinco de esos delitos, tres iniciadas con el protocolo de feminicidio y dos como homicidio doloso.

Estamos revisando eso, refirió Fabiola Alanis, hemos hablado con el fiscal para que toda muerte violenta de mujeres se inicie con el protocolo de feminicidio, es una batalla que estamos dando todos los días a nivel nacional y parece que hay un buen avance en el estado.

También indicó que recién se dio a conocer la Encuesta Nacional sobre la dinámica de relación en los hogares.

Sobre los resultados de este ejercicio, apuntó que en Yucatán la mayoría de las mujeres encuestadas son jóvenes; de ellas, quienes tienen educación media y educación superior se atreven más a hablar y a denunciar que fueron víctimas de un delito a lo largo de su vida o en los últimos 12 meses.

La violencia más recurrente en el país es en los ámbitos comunitario y escolar. En éste llama la atención que la mayoría de los agresores por el dicho de las mujeres son sus compañeros y el 16% los profesores.

Hay todo un diagnóstico de cómo se dan estos agravios en contra de las mujeres y nos hemos enfocado en la prevención, repasó.

“Para eso hay que multiplicar los servicios, los refugios, los centros de justicia, etcétera”, expuso la titular del Conavim durante una rueda de prensa que ofreció ayer al concluir la inauguración de la jornada estatal Somos tu red de apoyo, en un hotel de la ciudad.

En el acto informativo María Cristina Castillo Espinosa, secretaria de las Mujeres, dijo a las mujeres y a las niñas de la entidad que no están solas, rompan el silencio porque están trabajando todos los días para eliminar toda conducta violenta que les afecte emocional y físicamente.

Estamos en eso y para eso es este evento Somos tu red de apoyo, para que los servidores públicos encargados de que sucedan cosas a favor de las mujeres dialoguen, se comuniquen a beneficio de las mujeres, que se mejoren y multipliquen los servicios.

La funcionaria explicó que la Conavim es quien declara la alerta de género, pero sabemos que desde 2017 un grupo importante de activistas de la sociedad civil lo pidió y no se declaró en 2018, aunque nosotros hemos estado trabajando como si hubiera alerta de género.

Parte de la campaña es la prevención y tienen las brigadas violeta con la que van casa por casa, explicó.

No podemos tapar el sol con un dedo, es la realidad que vivimos a diario, en Semujeres cada vez tenemos menos abasto, veo a mujeres entrar y eso es parte de que están levantando la voz, dijo.

En cuanto de denuncias de violencia de género, comentó que están atendiendo a unas 1,200 mujeres al mes en la Semujeres, alguna llegan a denuncia y otras no, lo que queremos es que tengan un proceso justo y equitativo y que reciban la justicia pronta y expedita.

No es que no exista la violencia en el interior del estado, sino que no se denuncia.